PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS STOCCARDA: CHI GIOCA IN CHAMPIONS LEAGUE?

Le probabili formazioni Juventus Stoccarda ci introducono alla terza partita nel girone unico di Champions League 2024-2025: si gioca alle ore 21:00 di martedì 22 ottobre, naturalmente all’Allianz Stadium, e per i bianconeri questa può essere una bella occasione per confermarsi a punteggio pieno e avvicinare gli ottavi di finale. Reduce dalla sofferta vittoria contro la Lazio, la Juventus arriva a questo impegno di Champions League con due vittorie più che convincenti, quella contro il Psv e soprattutto quella di Lipsia con l’uomo in meno e in rimonta, segno di una squadra con carattere che ora ovviamente sa di dover continuare su questa falsariga.

Formazioni Milan Bruges/ Quote: tornano Theo e Leao (Champions League, 22 ottobre 2024)

Sta invece soffrendo lo Stoccarda, il cui ritorno in Champions League dopo tanti anni non va secondo i piani: sconfitto sul campo del Real Madrid, il club tedesco ha poi ottenuto un deludente pareggio contro lo Sparta Praga sprecando la prima gara casalinga, la sensazione è che si dovrà lottare esclusivamente per un posto nei playoff ma lo vedremo. Intanto aspettiamo che la partita dell’Allianz Stadium prenda il via, nel frattempo come sempre possiamo fare le nostre rapide valutazioni sulle scelte da parte dei due allenatori, prendendoci del tempo per leggere le probabili formazioni Juventus Stoccarda.

Formazioni Aston Villa Bologna/ Quote: con il tridente (Champions League, 22 ottobre 2024)

PREVISIONI E QUOTE JUVENTUS STOCCARDA

Con le probabili formazioni Juventus Stoccarda andiamo anche a leggere le quote che sono state previste dall’agenzia Snai: il vantaggio nel pronostico è bianconero, c’è un valore pari a 1,85 volte quanto messo sul piatto per il segno 1 che regola la vittoria della Juventus, mentre il segno 2 per il successo dello Stoccarda porta in dote una vincita che corrisponde a 4,00 volte la posta in palio e il segno X, sul quale puntare per il pareggio, con questo bookmaker garantirebbe una vincita che ammonta a 3,75 volte l’importo che avrete pensato di investire.

Diretta/ Galatasaray Roma donne (risultato finale 1-6): goleada giallorossa! (Champions, 17 ottobre 2024)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS STOCCARDA

LE SCELTE DI THIAGO MOTTA

Nelle probabili formazioni Juventus Stoccarda vediamo che tocca a Perin vista la squalifica di Di Gregorio: il pontino va dunque in porta e dovrebbe essere protetto da una difesa i cui centrali saranno Kalulu e Gatti, mentre a sinistra giocherà Cambiaso con Savona che sarà confermato come terzino destro. Per quanto riguarda il centrocampo, ancora out Koopmeiners ma si va verso il recupero di McKennie: lo statunitense si gioca dunque il posto con Khéphrén Thuram per affiancare Locatelli che dovrebbe essere confermato, da valutare la posizione di Fagioli che va verso una maglia da titolare ma eventualmente spostato sulla trequarti.

L’altra buona notizia nelle probabili formazioni Juventus Stoccarda è che Francisco Conceiçao è arruolabile: il folletto portoghese dunque dovrebbe prendersi la maglia sull’esterno destro (è in netto vantaggio su Timothy Weah), appare scontata la titolarità di Yildiz che come sempre andrà a giocare sulla corsia sinistra e ovviamente la prima punta sarà Vlahovic, imprescindibile per la Juventus anche perché, ricordiamo, i bianconeri devono sempre fare a meno di Milik i cui tempi di recupero si sono allungati dopo l’operazione cui si è sottoposto poco tempo fa.

LE MOSSE DI HOENESS

Sebastian Hoeness affronta le probabili formazioni Juventus Stoccarda con un 4-2-3-1 speculare a quello bianconero: da vedere eventuali modifiche rispetto alla partita di Monaco persa nettamente (0-4), in difesa dovremmo comunque vedere Rouault e Chabot a protezione di Nuble con due terzini che sarebbero Vagnoman e Mittelsdatd, quest’ultimo schierato sulla corsia sinistra. In mezzo al campo la suggestione potrebbe essere quella di schierare Millot davanti alla difesa, come del resto avvenuto in altri casi.

A questo punto a rimanere in panchina sarebbe Stiller, perché nel ruolo di trequartista Hoeness potrebbe nuovamente puntare su Deniz Undav. Il quale sta crescendo parecchio, ma deve anche lasciare il posto a un Demirovic che ha iniziato molto bene la stagione e infatti ha già segnato 5 gol in Bundesliga; dalla panchina può alzarsi anche l’ex Atalanta El Bilal Touré, mentre a coprire le corsie esterne nelle probabili formazioni Juventus Stoccarda possiamo ipotizzare Rieder sulla destra e Leweling, anche lui da tenere d’occhio, che opererà sull’altro versante del campo.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS STOCCARDA: IL TABELLINO

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso, K. Thuram, Locatelli; F. Conceiçao, Fagioli, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta

STOCCARDA (4-2-3-1): Nubel; Vagnoman, Rouault, Chabot, Mittelstadt; Millot, Karazor; Rieder, Undav, Leweling; Demirovic. Allenatore: Sebastian Hoeness