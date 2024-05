Paulo Fonseca nuovo allenatore Milan/ Pronto un biennale, annuncio dopo l’Australia? (oggi 28 maggio 2024)

PAULO FONSECA NUOVO ALLENATORE DEL MILAN: COSA MANCA

Sembra ormai fatta la prima grande trattativa di casa Milan: il nuovo allenatore sarà Paulo Fonseca, che avrebbe sorpassato tutti gli altri potenziali candidati alla panchina lasciata libera da Stefano Pioli, che ha saluto sabato sera dopo la partita contro la Salernitana e infatti non è nemmeno partito per l’Australia, dove venerdì il Milan giocherà un’amichevole contro la Roma nel ricordo di Agostino Di Bartolomei. Ad allenare la squadra nel test di Perth sarà Daniele Bonera, che poi dovrebbe prendere in carico l’Under 23 (se giocherà nella prossima Serie C): a questo punto si attende solo l’annuncio di Paulo Fonseca come nuovo allenatore del Milan, ma qui i pareri e le indiscrezioni si fanno piuttosto discordanti, lasciando presagire che altro possa succedere.

Stefano Pioli lascia il Milan/ Rescissione consensuale in arrivo, Fonseca nuovo allenatore? (23 maggio 2024)

La cosa più probabile sia che il tecnico portoghese sia annunciato al ritorno della squadra dall’Australia, da altre parti i tempi si allungano e addirittura si parla di un paio di settimane, che sarebbero necessarie per limare gli ultimi dettagli burocratici. A tale proposito, l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha rivelato che il contratto di Paulo Fonseca al Milan dovrebbe essere un biennale, con opzione sulla terza stagione, a 2,5 milioni di euro. Si tratta dunque di aspettare: come detto in questi giorni le cose potrebbero cambiare e il grande mistero riguarda il fatto che la società non si sia mai espressa in un senso o nell’altro, ma a questo punto le cose dovrebbero essere fatte e Paulo Fonseca dovrebbe essere il nuovo allenatore del Milan.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Allenatore, si punta a Fonseca, Buongiorno tra gli obiettivi (23 marzo 2024)

LE PRIME RICHIESTE DI FONSECA

Paulo Fonseca si appresta a diventare il nuovo allenatore del Milan, avendo superato la concorrenza di Antonio Conte (destinato al Napoli), Julen Lopetegui che era un’idea di Gerry Cardinale, Sergio Conceiçao apparso ad un certo punto come nome forte e forse anche Mark Van Bommel che, si diceva (le certezze non sono mai arrivate) fosse il numero uno sulla lista di Zlatan Ibrahimovic. È possibile, anzi probabile, che il Milan sia già in contatto con Fonseca per stabilire le strategie di mercato: ci sono notizie riguardanti il fatto che l’allenatore portoghese avrebbe già chiesto alla società di portare a Milanello il connazionale Tiago Santos, difensore centrale classe 2002 che quest’anno ha allenato nel Lille.

Calciomercato Milan News/ Theo Hernandez e Maignan possono partire, ci pensa il Bayern (20 maggio 2024)

Certamente le priorità per il Milan saranno quel ruolo, visto l’addio di Simon Kjaer e un reparto che ha sofferto parecchio gli infortuni, un centravanti titolare che prenda il posto di Olivier Giroud e magari anche un centrocampista di sostanza, da affiancare ai palleggiatori in zona mediana e che possa avere un rendimento simile a quello, davvero ottimo, che ha avuto Ruben Loftus-Cheek in questa stagione. Staremo a vedere, per il momento possiamo fare soltanto illazioni ma nei prossimi giorni, magari alla fine della settimana, ci aspettiamo che finalmente Paulo Fonseca sia annunciato come nuovo allenatore del Milan, così da aprire questo ciclo legato al tecnico portoghese.











© RIPRODUZIONE RISERVATA