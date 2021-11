Paura per Soleil Sorge al GF Vip: si ferisce con un bicchiere rotto/ La regia censura

Paura per Soleil Sorge durante la Festa di Halloween organizzata nella casa del Grande Fratello Vip 2021. Dopo una cena a base di zucca in cui nn è mancato il vino, qualche gioco e ballo, in giardino dove si trovava in compagnia tra gli altri anche di Alex Belli, Soleil Sorge si è seduta su un bicchiere rotto. L’influencer non si è accorta di nulla fino a quando non ha cominciato a sanguinare come hanno immediatamente notato Belli e Gianmaria Antinolfi che l’hanno aiutata ad alzarsi.

Alex Belli e Soleil Sorge nello stesso letto/ Abbraccio focoso: flirt vicino? Il web…

Il momento del ferimento di Soleil Sorge, tuttavia, non è stato mostrato totalmente dalla regia del Grande Fratello Vip che ha censurato il fatto inquadrando un’altra zona della casa. Su Twitter, però, è spuntato il video di pochi secondi in cui Belli corre in suo soccorso. “Sei matta?”, chiede l’attore. “Sto benissimo“, risponde la Sorge.

Soleil Sorge e Sophie Codegoni alleate contro Gianmaria?/ Trappola al GF Vip

Soleil Sorge si ferisce al termine di una notte folle al Grande Fratello Vip 2021

Soleil Sorge si è ferita al Grande Fratello Vip 2021 al termine di una notte folle in cui ha baciato Alex Belli e Sophie Codegoni. Tuttavia, se Alex Belli e Gianmaria Antinolfi si sono preoccupati, Soleil è apparsa particolarmente tranquilla. Il video ha immediatamente fatto il giro del web scatenando i commenti degli utenti.

Questa mattina, appena svegli, Alex Belli ha raccontato l’accaduto a Manuel Bortuzzo. “Quella pazza scatenata si è seduta su un bicchiere di vetro che si è rotto sotto il suo sedere ed io e Gianmaria le toglievamo i pezzi di vetro“, ha detto l’attore. L’accaduto sarà al centro della puntata del Grande Fratello Vip 2021 in onda questa sera?

Sophie Codegoni umilia Gianmaria e Soleil lo spiazza/ "Se solo avessi voluto..."

Vi prego Soleil lercia a notte fonda che si siede su un bicchiere spaccandolo e tagliandosi il culo IO SONO IN RIANIMAZIONE 😭 #GFvip pic.twitter.com/bUHAl4CjDN — BagnoTrash (@bagnotrash) November 1, 2021





© RIPRODUZIONE RISERVATA