Pavesini, Ringo e Gocciole diventano vaschette gelato/ La novità per l’estate del 2024: i gusti

Alcuni dei biscotti più venduti e nel contempo più amati, diventano gelato. Ne ha parlato in questi giorni il portale Gambero Rosso, riferendosi al gelato in vaschetta a marchio Algida e Barilla di Pavesini, Gocciole e Ringo. In poche parole i famosi biscotti che milioni di italiani comprano per fare colazione, e non solo, diventano dei “gusti gelato”, una vera e propria novità. Secondo quanto si legge ancora sul noto sito culinario, ben 8 milioni di persone comprano Ringo e Gocciole nel nostro Paese, dati di Nielsen riferiti al 2023, sia per fare colazione ma anche per la merenda, di conseguenza c’è una platea molto vasta di potenziali clienti che potrebbero appunto essere interessati all’acquisto del gelato relativo.

Se le Gocciole e i Ringo erano già stati trasformati in gelato, la vera novità riguarda senza dubbio i Pavesini, che per la prima volta vengono venduti in questo formato. L’idea è stata quella di crearli approfittando del fatto che solitamente sono utilizzati come base per il tiramisù, di conseguenza il gelato sarà caratterizzato da una base di biscotti, salsa al caffè e polvere di cacao come topping.

PAVESINI, RINGO E GOCCIOLE DIVENTANO VASCHETTE GELATO: ECCO COME SONO FATTI

Per quanto riguarda invece le altre due vaschette, quella delle Gocciole è caratterizzata da un gustoso gelato alla vaniglia, le gocce di cioccolato, il vero e proprio simbolo dello stesso biscotto, povere di biscotto e come topping uno strato di mini Gocciole.

Infine la vaschetta gelato di Ringo, che riproduce di fatto il formato dello stesso biscotto, quindi al centro gelato al gusto di vaniglia o di cacao, con salsa variegata al cacao, poi nel mezzo il topping, lo strato di biscotti a formare la R, sempre a vaniglia e cacao. Le vaschette gelate saranno vendute in un packaging classico a forma quadrata per un peso di 435 grammi, poco meno di mezzo chilogrammo, e realizzate con dei materiali riciclabili per strizzare l’occhio all’ambiente.

