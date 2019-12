Pearl Jam, concerto a Imola il 5 luglio 2020/ Biglietti e prezzi: parte la caccia

I Pearl Jam sbarcano in Italia per l’unica data italiana del loro tour europeo. La bando si esibirà all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola domenica 5 luglio 2020. Sarà l’unica occasione per vedere dal vivo la band in Italia e i biglietti saranno in vendita dalle 11 di sabato 7 dicembre. I biglietti potranno essere acquistati sia online sui canali dei rivenditori autorizzati che in tutti i punti vendita. I prezzi non sono ancora disponibili, ma stando ai prezzi dei biglietti previsti per le altre tappe del tour, per assistere al maxi concerto dei Pearl Jam si dovrebbe spendere tra gli 89 e i 115 euro. I fan italiani sono già pronti a dare l’assalto a Ticket One e Ticket Master, i due rivenditori autorizzati sperando di riuscire a mettere le mani sul prezioso tagliando.



PEARL JAM IN ITALIA: CACCIA AL BIGLIETTO, TUTTE LE DATE DEL TOUR

Il ritorno dei Pearl Jam in Italia è uno dei grandi eventi musicali dell’estate. Dopo Vasco Rossi, l’autodromo di Imola accoglierà così band di Eddie Vedder che sarà accompagnata dalla band statunitense dei Pixies. Per i fans che intendono partecipare al concerto in cui i Pearl Jam si esibiranno sulle note dei loro grandi successi e dei brani del nuovo album che dovrebbe uscire nei prossimi mesi, dunque, l’ora X sta per scattare per mettere le mani sul biglietto. Chi, tuttavia, non riuscirà ad acquistare il tagliando per lo show di Imola, potrà rimediare seguendo la band nelle altre tappe del tour europeo. Le altre date sono: Francoforte (23 giugno), Berlino (25 giugno), Stoccolma al LoolaPalooza (27 giugno), Copenhagen (29 giugno), Werchter (2 luglio), Vienna (7 lulgio), Londra ad Hyde Park (10 luglio), Cracovia (13 luglio), Budapest (15 luglio), Zurigo (17 luglio), Parigi (19 lulgio) e Amsterdam (22 luglio).

© RIPRODUZIONE RISERVATA