PEARL JAM CONCERTO IN ITALIA/ A Imola il 5 luglio: “Gigaton” nuovo disco il 27 marzo

In copertina una montagna di ghiaccio, un immenso iceberg galleggiante dai colori lividi e torrenti di acqua che ne sgorgano precipitando in mare. Una foto apocalittica e insieme immagine della natura incontaminata, ma le nuvole scure che si vedono in alto fanno pensare a quell’innalzamento delle temperature che fa sciogliere anche i ghiacci. Il titolo poi non lascia dubbi sul significato: “Gigaton”. Così si chiama il nuovo disco dei Pearl Jam atteso il prossimo 27 marzo, il primo di nuove canzoni dopo ben sette anni dal precedente, Lightning Bolt. Gigaton è un gigatone, un’unità metrica di massa equivalente a 1.000.000.000 di tonnellate di tritolo. Comunemente, il termine gigatone è inteso come unità di misura dell’energia sviluppata dalle esplosioni nucleari, come energia equivalente di un miliardo di tonnellate di TNT. Siamo alla fine del mondo?

L’UNICO CONCERTO ITALIANO

“Comporre questo disco è stato un lungo viaggio – ha dichiarato il chitarrista Mike McCready in una nota riportata da Consequence of Sound -. È stato emozionalmente oscuro e confuso allo stesso tempo, ma è stata anche un’eccitante e sperimentale road map verso la redenzione musicale. Collaborare con i miei compagni di gruppo su Gigaton mi ha regalato, in definitiva, maggiori amore, consapevolezza e conoscenza di quanto in questi tempi abbiamo bisogno dei rapporti umani”. Ed ecco la spiegazione della foto: “Nella copertina di Gigaton è utilizzata la foto “Ice Waterfall” del fotografo, regista e biologo marino canadese Paul Nicklen. Scattata alle Svalbard, in Norvegia, mostra la calotta di un ghiacciaio del Nordaustlandet durante lo scioglimento”. “Cosa rende eterna un’opera d’arte? Questa è ovviamente una domanda molto soggettiva, ma voglio dare la mia opinione personale su questo argomento attraverso le mie foto», ha scritto Nicklen condividendo alcuni suoi scatti sul sito ufficiale della band. In primavera i Pearl Jam partiranno per un tour in Nord America, che arriverà, nell’estate, anche in Europa. In particolare, il 5 luglio 2020, la band si esibirà per l’unica data italiana all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola. Biglietti in vendita su ticketmaster.it e su ticketone.it.





