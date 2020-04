Pechino Express 2020, finalisti/ I Wedding Planner “tradiscono” i Gladiatori eliminati: liti e…

Pechino Express 2020, Gladiatori eliminati a una passo dalla finale

Tensione alle stelle nella semifinale di Pechino Express 2020. La voglia delle quattro coppie rimaste in gara di giungere alla finale con tappa a Seul è stata davvero tanta e ha scatenato molte liti. Le prime scintille sono arrivate proprio all’inizio della nuova tappa, quando Costantino Della Gherardesca ha sottolineato il poco nascosto accordo che sarebbe in atto tra Wedding Planner e Gladiatori per arrivare alla finale. Un presentimento che hanno chiaro soprattutto le Collegiali che non nascondono il loro disappunto. Parte così la gara in Corea, tra prove divertenti ma questa volta anche molto complesse da superare. Se le difficoltà della Cina di trovare passaggi sono in Corea minori, Costantino della Gherardesca ha per loro una brutta sorpresa: c’è da superare la prova dei sette mostri. Si tratta di mangiare alimenti alquanto spiacevoli alla vista e al gusto per le coppie in gara.

Finalisti Pechino Express 2020: il “tradimento” dei Wedding Planner

Alla fine della prima manche Gladiatori, Collegiali e Wedding Planner si sfidano per la prova vantaggio e sono i primi citati a vincerla e ad ottenere un vantaggio. Stavolta non consiste nello scalare una posizione alla fine della gara, bensì nello svantaggiare non una ma ben due coppie. I Gladiatori decidono di affidare lo svantaggio ai Wedding Planner – che devono viaggiare con tantissimi palloncini a seguito – e alle Collegiali, che partono con 10 minuti di ritardo rispetto alle altre coppie. Ma Nicole non ci sta e torna a ribadire i suoi sospetti di un possibile accordo, trovando il suo svantaggio più pesante di quello dei Wedding. Intanto la gara continua e giunge alla conclusione non senza sorprese. I primi in classifica alla fine della gara sono ancora i Wedding Planner, seguiti dalle Collegiali al secondo posto. Enzo Miccio annuncia che tra Top e Gladiatori elimina proprio questi secondi, lasciando le Collegiali senza parole. La tappa è eliminatoria, dunque i Gladiatori sono eliminati definitivamente. In finale vanno Top, Collegiali e Wedding Planner.



