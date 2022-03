Pechino Express 2022, eliminati e pagelle/ Flop gli atletici, mamma e figlia super!

Pagelle Pechino Express 2022: “Gli Atletici” sono la seconda coppia eliminata

Si è conclusa la seconda puntata di “Pechino Express 2022“. Sono stati eliminati “Gli atletici“, Alexander Schwarzer e Bruno Fabbri. I due si sono resi protagonisti di una seconda tappa incolore. Eppure il medico sociale aveva indovinato il primo aforisma sulle gonne dei dervisci. Apparizione anonima quella della coppia, voto: 4. Insufficienti anche Bugo e Cristian Dondi “Gli Indipendenti“, giunti ultimi al traguardo di Pamukkale. Solo la decisione di “Italia-Brasile” gli salva: 5. Tutti al di sopra della sufficienza, invece, gli altri. A partire da “Gli scienziati“, i quali nonostante qualche oggettiva difficoltà hanno comunque con abilità trovato la rotta ottenendo il massimo risultato con il minimo sforzo: 7. Simpatici e preparati anche “Gli sciacalli“. La coppia formata da Aurora Leone e Fru riesce a farsi apprezzare dal pubblico in questa primissima fase: 7.

Nikita Pelizon vs Barbascura X "Pezzo di mer*a! E' morto"/ È scontro a Pechino Express!

“Mamma e figlia” vincono nuovamente la prova immunità

Tra le note positive di questa seconda tappa del viaggio di “Pechino Express 2022” ci sono anche “I fidanzatini“. Cristiano Di Luzio e Rita Rusic sono riusciti a trovare le giuste contromisure nonostante qualche problema iniziale, con relativo diverbio, avuto nei confronti di un automobilista distratto. Il loro voto è 8. Molto bene anche “Padre e figlio” Ciro e Giovanbattista Ferrara. Nonostante gli escrementi delle galline abbiano a messo a dura prova la pazienza di uno dei calciatori più decorati della Serie A, la coppia si conferma di livello: 8,5. “I pazzeschi” invece conquistano sempre di più le simpatie dei telespettatori, tra battute e sketch in superifice di un’ottima preparazione fisica: 9. Sorpresa della serata “Italia-Brasile“. Nikita Pelizon e Helena Prestes sono migliorate chilometro dopo chilometro arrivando prime al traguardo: 10. Massima valutazione anche per “Mamma e figlia“. Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni si confermano in piena forma, ma siamo solo all’inizio.

