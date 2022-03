Pechino Express 2022, pagelle ed eliminati / Le TikToker fuori! “Mamma e figlia” in formissima mentre…

Pechino Express 2022, 1a puntata: Le TikToker sono le prime eliminate

Si è appena conclusa la prima puntata di “Pechino Express 2022“. Abbandonano il programma subito dopo la prima tappa Anna Ciati e Giulia Paglianiti, ovvero “Le TikToker“. Tanta sfortuna, qualche recriminazione: peccato, avrebbero potuto dare molti sketch divertenti al programma: 7. Si salvano, grazie alla decisione de “Gli atleti“, Bruno Fabbri e Alex Schwarzer nonostante una prova incolore. Il medico sportivo tuttavia dà il meglio di sè ubriacandosi lungo il tragitto. Poco incline ai sorrisi invece l’ex campione olimpionico: 5,5. Tutta da scoprire invece la coppia composta da Rita Rusic e Cristiano Di Luzio, i due hanno avuto qualche difficoltà ma sembrano aver ancora diverse sorprese in riserbo: 6,5. In questa prima puntata non hanno mostrato granchè ma il giudizio è solo rinviato: “Gli scienziati“, Barbascura X e Andrea Boscherini regaleranno momenti schock: 6,5.

Bugo e Dondi, chi sono i Quaxo di Pechino Express 2022/ Dalla musica a concorrenti del reality

“Mamma e figlia” protagoniste di Pechino Express 2022

“Italia-Brasile” è un classico del calcio mondiale ma anche un’equazione ben assortita e piena di umorismo che assicura colpi di scena nelle prossima puntata. Helena Prestes e Nikita Pelizon, il voto dopo la prima puntata è 8. “Gli Sciacalli” Fru e Aurora Leone: in versione elettorale lui, genuinamente simpatica lei: (4+10)/2 è 7. Bugo e Cristian Dondi, cioè “Gli Indipendenti“, sono una coppia affiatata in grado di catturare continuamente l’attenzione del pubblico, come mostrato stasera: 8.

ANNA CIATI E GIULIA PAGLIANITI, PECHINO EXPRESS 2022/ Subito eliminate le TikToker!

Tra i migliori ci sono sicuramente “I Pazzeschi“, vincitori della prima tappa. Victoria Cabello e Paride Vitale hanno dalla loro scaltrezza e intelligenza: 9. Molto bene anche l’esordio di Ciro e Giovanbattista Ferrara. Il campione europeo ha il dna del campione e nel figlio buon sangue non mente: 9,5. “Mamma e figlia“, Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni si sono invece presentate in splendida forma in questa primissima fase del reality show, vincendo con forza e freddezza la “Prova Immunità”: 10.

LEGGI ANCHE:

Pechino Express 2022, 1a puntata/ Diretta, eliminati: Lacrime "TikToker"! Sono fuori

© RIPRODUZIONE RISERVATA