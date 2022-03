Pechino Express 2022 streaming/ Come vedere la prima tappa del viaggio in Turchia

Dopo una lunga attesa, oggi, giovedì 10 marzo, comincia ufficialmente Pechino Express 2022 che, come nelle precedenti edizioni, avrà al timone il condottiero Costantino Della Gherardesca. L’adventure game è stato trasmesso sin dalla prima edizione da Raidue. Con l’edizione 2022, tuttavia, tutto cambia. Il viaggio di 7000 km che si sviluppa tra la Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi con la tappa finale fissata a Dubai, infatti, sarà per la prima volta trasmesso da Sky.

L’affascinante reality non sarà visibile a tutti, ma solo agli abbonati Sky. Ogni giovedì, alle 21.15, Sky Uno trasmetterà una nuova puntata di Pechino Express 2022 che metterà a dura prova le dieci coppie di concorrenti. Tuttavia, l’adventure game potrà essere seguito non solo in tv, ma anche in streaming. Andiamo a scoprire tutte le varie soluzioni.

Come vedere in tv e in streaming la prima puntata di Pechino Express 2022

Pechino Express 2022 può essere visto in streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW, entrambe a pagamento. Sky Go è l’opzione riservata agli abbonati Sky mentre Now Tv, pur essendo sempre a pagamento, consente di pagare solo il programma che si sceglie di vedere. Per il momento, inoltre, non è prevista nessuna replica sulla tv in chiaro.

Diversamente da quanto accaduto con l’ultima edizione di X Factor, infatti, le puntate di Pechino Express 2022 non saranno trasmesse su Tv8. Non si sa se in futuro la prima edizione targata Sky di Pechino Express sarà trasmessa anche da Tv8.

