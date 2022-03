Pechino Express 2022, 1a tappa/ Diretta e concorrenti: viaggio al via dalla Turchia

Pechino Express 2022: anticipazioni e diretta prima tappa

L’attesa è finita. Giovedì 10 marzo, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, parte ufficialmente Pechino Express 2022. Ogni giovedì in prima serata, Costantino Della Gherardesca condurrà la prima edizione targata Sky nel corso della quale non mancheranno sorprese, colpi di scena e imprevisti. Dieci le coppie che hanno accettato di affrontare un viaggio unico e irripetibile nel corso del quale hanno conosciuto nuove culture portando a casa emozioni nuove.

Il viaggio delle coppie di Pechino Express 2022 sarà lungo per 7000 chilometri e si svilupperàtra Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi con l’ultima tappa che le porterà nella futuristica e affascinante Dubai. La grande novità di quest’edizione è l’attraversamento del deserto in groppa ai dromedari. Le coppie, inoltre, potranno spostarsi in treno, camion, trattori e barhe potendo contare esclusivamente sull’ospitalità della gente del posto.

La prima tappa al via da Mustafapasa: parte da qui Pechino Express 2022

Il viaggio delle coppie di Pechino Express 2022 partirà da Mustafapasa, un piccolo paesino nel cuore della Cappadocia, regione della Turchia. Una regione in cui sembra che il tempo si sia fermato e ricchissima di un grande patrimonio naturale, ma anche culturale. Nel corso della prima tappa, le coppie dovranno affrontare una serie di sfide grazie alle quali conoscertanno usi e costumi della popolazione del luogo da cui proveranno a farsi capire con la lingua universale dell’amore. Nessun abitante, infatti, parla inglese.

I viaggiatori arriveranno quindi nella città sotterranea di Mazi, meta di una prova immunità al termine della quale si sposteranno a Sultanhani. La prima tappa durante la quale i viaggiatori avranno a disposizione solo un euro si concluderà nel caravanserraglio locale, uno degli edifici più imponenti della Turchia centrale.



Le coppie di concorrenti Pechino Express 2022

Sono dieci le coppie di concorrenti che animeranno la prima edizione targata Sky di Pechino Express 2022. Amici, genitori e figli, conoscenti e colleghi sono pronti ad affrontare il viaggio che metterà alla prova il loro legame. Curiosi di scoprire le identità di tutti i viaggiatori? Ecco la lista completa:

Anna Ciati e Giulia Paglianiti “Le TikToker”, Victoria Cabello e Paride Vitale “I Pazzeschi”, Fru e Aurora Leone “Gli Sciacalli”, Nikita Pelizon e Helena Prestes “Italia-Brasile”, Bugo e Cristian Dondi “Gli Indipendenti”, Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni “Mamma e Figlia”, Alex Schwazer e Bruno Fabbri “Gli Atletici”, Ciro e Giovambattista Ferrara “Padre e Figlio”, Barbascura X e Andrea Boscherini “Gli Scienziati”, Rita Rusic e Cristiano Di Luzio “I Fidanzatini”. Chi riuscirà a superare indenne il viaggio di Pechino Express 2022?



