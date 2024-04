Pechino Express 2024, 6a puntata/ Diretta ed eliminati: coppie mescolate, ultima tappa in Laos

Pechino Express 2024, anticipazioni e diretta sesta puntata 11 aprile

Giovedì 11 aprile, in prima serata, torna l’appuntamento con Pechino Express 2024. Dopo essere giunti nel Laos, questa sera, i viaggiatori affronteranno l’ultima tappa in Laos per poi spiccare il volo verso lo Sri Lanka. A guidare i viaggiatori nell’ultima tappa in Laos sarà sempre Costantino Della Gherardesca che, in quest’edizione, può contare sulla presenza di un inviato speciale come Gianluca Fru dei The Jackal. Dopo l’eliminazione dei Giganti al termine della quinta puntata, questa sera, si sfideranno I Caressa (Fabio ed Eleonora), I Pasticceri (Massimiliano e Damiano Carrara), i Fratm (Artem e Antonio Orefice), ItaliaArgentina (Antonella Fiordelisi ed Estefania Bernal) e le Ballerine (Megan Ria e Maddalena Svevi).

Questa sera, alle coppie in gara, si unirà un’altra coppia già nota al pubblico di Pechino Express ovvero quella formata dai “Lumaconi” composta da Maria Rosa Petolicchio e Dario Vergassola, già protagonista della scorsa edizione dell’adventure game.

Pechino Express 2024: il percorso della sesta tappa e il ritorno di una prova storica

L’ultima tappa in Laos di Pechino Express 2024 si apre con Costantino Della Gherardesca che annuncia la grande novità della puntata: le coppie, infatti, saranno mescolate e ciò porterà i concorrenti a perdere il proprio punto di riferimento in una tappa fondamentale per l’ultima parte del viaggio. Con le nuove formazioni, le coppie affronteranno una serie di coppie intermedie che saranno ancora più difficili da affrontare non avendo la sintonia con il proprio compagno. Spazio, poi, all’arrivo della coppia dei Lumaconi il cui ruolo sarà assolutamente imprevedibile per le coppie che dovranno affrontare anche la prova più temuta dai viaggiatori ovvero La ruota dei sette mostri.

Tutte le coppie si ritroveranno davanti ad una ruota con sette alimenta particolari da mangiare per poter superare la prova per poter percorrere gli ultimi chilometri e arrivare al traguardo finale dove i concorrenti scopriranno se la tappa è eliminatoria o meno. Quale coppia, dunque, non riuscirà a raggiungere lo Sri Lanka?

Come vedere in diretta streaming Pechino Express 2024

La sesta puntata di Pechino Express 2024 è assolutamente imperdibile e visibile, a partire dalle 21.15 di oggi, su Sky Uno. La puntata, inoltre, può essere vista anche in diretta streaming su Now. Sia per la diretta televisiva che per quella streaming è fondamentale sottoscrivere un abbonamento con Sky o con Now.

