Pechino Express, Barbara Prezia attacca Matteo Giunta: “Hai dimenticato valori”/ Federica Pellegrini sbotta

Barbara Prezia de “Le Mediterranee” protagonista di una accesa lite con Federica Pellegrini e Matteo Giunta, la coppia de “I Novelli Sposi”, durante la settima puntata di Pechino Express 2023. La discussione è nata per le accuse riservate dalla influencer a Totò Schillaci e la moglie Barbara, “I Siculi”.

Al mercato del pesce di Kota Kinabalu, i viaggiatori dovevano infatti trovare i pezzi della mappa. Totò Schillaci non aveva tuttavia compreso che ogni banco conteneva un pezzo per ogni coppia, così aveva preso due pezzi di un solo banco, di cui uno de “Le Mediterranee”. La moglie Barbara se ne è subito accorta e glielo ha ridato, ma ciò non è stato sufficiente a evitare la polemica. “Non fate i perbenisti”, ha puntato il dito la modella. “Noi siamo proprio così, non facciamo nulla”, ha replicato l’altra. A intervenire è stato proprio Matteo Giunta: “Anch’io reagirei in questo modo se mettessero in dubbio il mio fairplay e mi dicessero che sono un bugiardo, perché sono puro”.

Barbara Prezia vs Matteo Giunta: “Hai dimenticato valori”. La lite a Pechino Express 2023

Enzo Miccio, conduttore di Pechino Express 2023, ha cercato di mettere un punto alla questione, ma l’allenatore de “I Novelli Sposi” ha voluto avere l’ultima parola. “Totò, non ne vale la pena. Ci sono valori in campo completamente diversi”, ha detto all’amico. Barbara Prezia, dopo la lite con “I Siculi”, ne ha avute da ridire a questo punto anche nei confronti di Matteo Giunta. “I valori li conosciamo molto bene, non ti preoccupare. Guarda ai tuoi di valori, che forse te li sei dimenticato”, ha replicato.

Una frase che non è andata giù a Federica Pellegrini, la quale ha sbottato contro l’influencer. “Bella, ferma con le parole perché ti accorcio di altri dieci centimetri”, ha affermato in riferimento all’altezza non esattamente elevata dell’altra. Poi ha rincarato la dose: “Sei molto brava a fare lo show, non è un caso infatti che tu sia ancora qui a fare televisione”. La “Mediterranea” però non è rimasta in silenzio: “Io non ho ancora fatto il mio show, tu sì”, ha concluso.











