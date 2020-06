Pedro alla Roma: è fatta/ Calciomercato: colpo a costo zero dal Chelsea!

Pedro Rodriguez sarà un nuovo calciatore della Roma: la dirigenza giallorossa ha raggiunto l’accordo con l’entourage del calciatore, che a partire dalla prossima stagione sarà a disposizione di mister Fonseca. Come riporta Gianluca Di Marzio, la società capitolina sta limando gli ultimi dettagli contrattuali, ma ci siamo: da settembre sarà giallorosso. Come ben sappiamo, il 33enne è in scadenza di contratto con il Chelsea di Frankie Lampard e la Roma lo accoglierà a costo zero, dopo aver superato la concorrenza della MLS e di alcuni club arabi. L’ex Barcellona metterà nero su bianco un contratto di due anni con opzione per la terza stagione. Rese note anche le cifre: 3 milioni più bonus, per un massimo di 3,5 milioni di euro.

PEDRO ALLA ROMA: COLPO A COSTO ZERO DEI GIALLOROSSI!

Primo colpo di mercato estivo per la Roma, che punta a fare un salto di qualità in vista della prossima stagione. Fonseca ha chiesto rinforzi di qualità e di esperienza, quello di Pedro è sicuramente il profilo ideale per la sua idea di gioco. Nonostante l’età avanzata, il 33enne ben si adatta al 4-2-3-1 del tecnico portoghese e può ricoprire più ruoli. Lo spagnolo resterà a Londra con il Chelsea fino al 31 luglio 2020 per terminare la stagione, ma non disputerà le coppe europee, così da prepararsi al meglio in vista della prossima stagione, la sua prima in Serie A. L’arrivo dell’ex blaugrana è il segnale di una cessione importante all’orizzonte: Cengiz Under e Justin Kluivert sono sul taccuino di numerosi top club europei e la Roma ha fatto un’ottima operazione economica, considerando che sostituirà una sicura plusvalenza con un colpo a costo zero.



