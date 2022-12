Pelè, abbraccio con figlia Kely Cristina in ospedale: come sta/ “Continuiamo lotta”

Pelè è ricoverato in ospedale di San Paolo a causa di un tumore al colon, che nelle scorse settimane è progredito negativamente: al suo fianco, in questo momento difficile, c’è la figlia Kely Cristina. La famiglia al completo si è riunita nella città del Brasile per non far mancare il proprio sostegno a O’Rey, soprattutto in queste festività caratterizzate da un velo di tristezza a causa delle sue condizioni di salute preoccupanti.

Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score: "manita" Foggia, Turris ko

A mostrare sui social network il papà è stata proprio la donna. “Continuiamo, nella lotta e nella fede. Un’altra notte insieme”, ha scritto a corredo di una fotografia in cui i due si abbracciano sul letto della camera della clinica. Le sue parole sono struggenti, in quanto evidenziano quanto la situazione si sia aggravata nelle scorse ore. Innumerevoli, per questo motivo, sono stati i messaggi di preghiera scritto sotto al post pubblicato su Instagram da esponenti del mondo del calcio e non solo.

Diretta/ Taranto Monopoli (risultato finale 0-0): derby a reti bianche!

Pelè, abbraccio con figlia Kely Cristina in ospedale: come sta, la foto

La foto dell’abbraccio tra Pelè e la figlia Kely Cristina apparsa sui social network di recente evidenzia dunque che il campione brasiliano purtroppo non sta per nulla bene. Anche l’ultimo bollettino medico dell’ospedale di San Paolo era stato pessimista, in quanto aveva confermato che il tumore al colon, diagnosticato nel 2021, sta progredendo. È per questa ragione che il paziente si sta sottoponendo a “maggiori cure per curare l’insufficienza renale e cardiaca” provocate dalla malattia. Inoltre, secondo quanto riportato dalla stampa locale, avrebbe anche delle difficoltà a parlare.

Diretta/ Audace Cerignola Monterosi Tuscia (risultato finale 3-0): la chiude Ligi

La situazione è insomma precipitata in poco tempo. Soltanto qualche settimana fa, infatti, il tre volte campione del mondo era ancora in grado di comunicare attraverso il suo cellulare. Aveva visto le prime partite del Mondiale 2022 in Qatar e aveva manifestato pubblicamente i suoi complimenti all’argentino Leo Messi. Le sue condizioni di salute però successivamente si sono aggravate, tanto che adesso dovrà trascorrere il Natale in ospedale.











© RIPRODUZIONE RISERVATA