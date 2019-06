Penny Lane, Madre natura Ciao Darwin 7/ “Si, questo è il mio vero nome”

Penny Lane è Madre Natura della seconda puntata della replica di Ciao Darwin 7

Penny Lane è la Madre natura del nuovo appuntamento di Ciao Darwin 7 – La Resurrezione, il varietà condotto da Paolo Bonolis con la complicità di Luca Laurenti e trasmesso in replica sabato 22 giugno 2019 su Canale 5. Dopo Jenny Watwood, questa volta spetta alla bellissima Penny ricoprire il ruolo di Madre Natura all’interno del seguissimo programma di Canale 5. Bella da togliere il fiato, Penny Lane è stata una delle Madre Natura più apprezzate dal pubblico. Del resto impossibile restare indifferenti alla sua bellezza: bionda, occhi azzurri, fisico statuario, Penny è una delle modelle più richieste sul mercato e sulle passerelle di moda. Una carriera che l’ha vista sfilare per brand del calibro di Giorgio Armani e Calvin Klein.

Chi è Penny Lane

Classe 1990, su Penny Lane si conosce davvero poco. Quello che possiamo dirvi che è una modella inglese molto conosciuta nel settore della moda e della pubblicità. In passerella ha sfilato anche per il grandissimo Re Giorgio Armani e ha posato per diverse campagne pubblicitarie tra cui anche per Calvin Klein. Come tutte le modelle e le ragazze della sua età ha una seguitissima pagina su Instagram che vanta più di 56mila iscritti dove condivide tantissime foto con i fan. Si tratta di selfie, ma anche foto provenienti da servizi fotografici e eventi. Non solo lavoro nella vita di Penny Lane, visto che è una grandissima amante di sport, in particolare di box. Inoltre ha un cagnolino di razza Yorkshire che appare spesso sul suo profilo Instagram. Forse pochi lo sanno, ma la bella Penny ha posato per una copertina di Vanity Fair in compagnia di Tiziano Ferro. Infine riguardo al suo nome, che ricorda una famosa strada di Liverpool e il nome di una canzone dei Beatles, la stessa Penny sul suo profilo Instagram precisa: “si, questo è il mio vero nome”

