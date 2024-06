Pensavo fosse amore…, Rete 4/ Trama del film di e con Massimo Troisi, in onda oggi, martedì 4 giugno 2024

Pensavo fosse amore… invece era un calesse, diretto da Massimo Troisi

Martedì 4 giugno, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16,20, la commedia sentimentale del 1991 dal titolo Pensavo fosse amore… invece era un calesse. Il film è diretto dall’attore, comico e regista di origini napoletane Massimo Troisi, uno dei più importanti esponenti della comicità partenopea, diventato famoso per lungometraggi come Ricomincio da tre (1981), Non ci resta che piangere (1984) e Il postino (1994). Le musiche hanno invece la firma del grande cantautore e amico di Troisi, Pino Daniele, uno dei musicisti più innovativi del panorama italiano, che aveva già lavorato con l’attore nel 1988 in Le vie del Signore sono finite.

Il protagonista Pensavo fosse amore… invece era un calesse è interpretato dallo stesso Massimo Troisi, al suo fianco l’attrice e produttrice cinematografica Francesca Neri, vincitrice nella sua carriera di ben tre Nastri d’Argento e interprete di numerosi film di successo, come Il cielo è sempre più blu (1996), Hannibal (2001) e Il papà di Giovanna (2008). Nel cast anche: Marco Messeri, Angelo Orlando, Natalia Bizzi e Vittorio Viviani.

La trama del film Pensavo fosse amore… invece era un calesse: storie sentimentali si intrecciano con finale a sorpresa

Pensavo fosse amore… invece era un calesse racconta la storia di due fidanzati che vivono a Napoli, Tommaso e Cecilia, e che trascorrono una vita tranquilla in compagnia degli amici di sempre, in particolare Tommaso con il suo amico Amedeo, un ragazzo un po’ bigotto che ha una sorella più piccola, Chiara, infatuata di Tommaso da sempre.

I due stanno per sposarsi, ma la gelosia di Cecilia rischia di mandare tutto all’aria: durante un momento intimo tra i due, infatti, pensa di sentire il fidanzato pronunciare il nome di un’altra, inoltre lo tira per i capelli quando scopre che una donna lo chiamato al telefono.

Alla fine, l’idea che possano esserci altre donne diventa così insopportabile da portare la ragazza a lasciare Tommaso e decidere di annullare il matrimonio.

Il protagonista inizia così a cercare Cecilia, scoprendo che si è fidanzata con un uomo molto più grande di lei, Enea, che le promette una vita molto più lussuosa rispetto a quella che Tommaso potrà mai regalarle.

Nel frattempo nel gruppo di amici si susseguono fidanzamenti e beghe amorose, con la sorella di Amedeo che cerca di avvelenare Tommaso quando si rende conto che non potrà mai averlo.

Alla fine Tommaso e Cecilia riescono a riavvicinarsi e riprendono i preparativi del matrimonio, ma il giorno delle nozze il ragazzo stupirà la sua promessa sposa con una sorpresa sconvolgente, che cambierà per sempre le loro vite…

