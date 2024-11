Sulle pensioni di dicembre 2024 è già spuntato il cedolino online contenete tutte le informazioni necessarie per conoscere l’importo e l’eventuale accredito del bonus sulla 13esima e 14esima mensilità. Il documento come di consueto è consultabile in modo autonomo e tramite l’area riservata.

Ne approfittiamo per specificare chi tra i pensionati non devono preoccuparsi laddove non abbiano ricevuto alcun importo maggiorato sul cedolino di base. Ogni documento può contenere tuttavia delle cifre differenti rispetto a quelle già pagate le volte scorse.

Pensioni dicembre 2024: cosa c’è da sapere?

Alcuni cedolini sulle pensioni di dicembre 2024 potrebbero prevedere – a gran sorpresa per molti – la 14esima mensilità. Perché se è pur vero che questo periodo è dedicato alla tredicesima mensilità e la quattordicesima viene pagata a luglio, questa eccezione rientra come una seconda parte del “saldo”.

Non tutti i titolari di pensione potranno godere della 14esima mensilità. I requisiti da soddisfare sono due:

Aver compiuto 64 anni d’età anagrafica già nel 2° semestre di quest’anno (2024); Aver compiuto 64 anni d’età anagrafica e risultare già al 2024 titolari dell’assegno previdenziale.

Per poter godere della 14esima mensilità i pensionati devono soddisfare anche determinate condizioni reddituali. Questo primo accredito l’INPS lo definisce come uno step “centrale”, riservandosi di poter svolgere ulteriori verifiche nel corso dell’anno.

Per i pensionati che non hanno ricevuto al 14esima mensilità ma che credono di averne diritto, possono inviare la pratica di ricostituzione online all’INPS e attendere l’esito da parte dell’ente previdenziale.

Bonus 13esima mensilità

La tredicesima mensilità spetta indistintamente a tutti i pensionati e di conseguenza viene pagata ogni dicembre. L’unica regola è che seppur corrispondendo ad una mensilità della pensione, il conteggio fa riferimento all’importo lordo.

Quest’anno – non tutti – è possibile ricevere il bonus sulla 13esima che corrisponde a 154,94€. L’incentivo è garantito ai titolari di pensioni private che a loro volta vengono gestite da determinati settori: sportivi professionisti, spettacolo e/o semplicemente private.

L’unica regola è che la somma totale non sia oltre il trattamento minimo fissato a 598,61€.

Imposte addizionali comunali e regionali

Le pensioni di dicembre 2024 – al di là dei bonus – sarà comunque più alto per tutti. Il motivo è legato all’esenzione delle imposte addizionali comunicali e regionali (applicato per tutti i titolari del cedolino previdenziale).

Dunque è inevitabile che l’importo del 2024 sia più alto rispetto alle mensilità precedenti (salvo eventuale conguaglio risultate a debito).