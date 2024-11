Con l’arrivo delle feste si avvicina anche il pagamento della tredicesima 2024. Una misura che garantisce un’altra mensilità aggiuntiva e che viene elargita a favore dei pensionati e dei dipendenti (sia nell’ambito privato che in quello pubblico).

Il calendario dei pagamenti della 13esima mensilità segue delle date specifiche da rispettare, tenendo conto dei beneficiari. Quest’anno la mensilità annuale aggiuntiva è ancora più ricca grazie ai 100 euro del bonus Natale.

Tredicesima 2024: il calendario dei pagamenti

La tredicesima 2024 – come da iter ordinario – segue un calendario di pagamenti specifico. Questo perché in base alla propria condizione (pensionati o lavoratori dipendenti), l’accredito avviene in modo e in tempi differenti.

Dipendenti del settore privato

I lavoratori assunti con un contratto da lavoro dipendente e nel settore privato, riceveranno la 13esima mensilità secondo quanto pattuito nel loro contratto CCNL (a cui fa fede sia la categoria che il settore).

Metalmeccanici e commercio

Il CCNL per il commercio e i metalmeccanici prevede che il pagamento della tredicesima mensilità avvenga entro e non oltre il 24 dicembre. Solitamente – in base alle attività di ogni sindacato – l’accredito risulta visibile tra il 15 e il 20 dicembre di ogni anno.

Settore edile

A differenza degli altri settori lavorativi, in quello edile non è il datore di lavoro a pagare la 13esima in busta paga ai lavoratori, ma è la Cassa Edile a pensarci (a patto che mensilmente riceva la quota dall’imprenditore da riservare alle ferie e alla gratificazione natalizia).

Dipendenti statali

I lavoratori statali – inclusi gli insegnanti delle scuole materne ed elementari – ricevono la 13esima ogni 14esimo giorno del mese di dicembre. Visto che nel 2024 cade di sabato, l’accredito sarà visibile il giorno prima, venerdì 13. Mentre lunedì 16 dicembre toccherà riceverlo ai supplenti.

Dipendenti pubblici

Differenza di appena due giorni tra il personale statale e quello gestito dalle direzioni provinciali del Tesoro, il cui pagamento della tredicesima nel 2024 sarà così corrisposto: lunedì 16 dicembre per i primi e venerdì 13 dicembre per i secondi.

Pensionati

La tredicesima dei pensionati viene pagata direttamente nel cedolino previdenziale e sono i primi a poterla ricevere (o ritirare in contanti presso gli uffici postali). Il ritiro in cash è suddiviso per ordine alfabetico, ed è così distribuito: