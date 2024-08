Per qualche dollaro in più, diretto da Sergio Leone

Sabato 10 agosto, andrà in onda, in prima serata su Rai 3, alle ore 21:20, il film western del 1965 dal titolo Per qualche dollaro in più.

La pellicola è il sequel di Per un pugno di dollari ed è diretta dal grande regista Sergio Leone, considerato uno dei film maker più importanti a livello internazionale di tutti i tempi, con lavori come la trilogia del dollaro, C’era una volta il West, C’era una volta in America e Giù la testa.

Le musiche hanno invece la firma del celebre compositore e direttore d’orchestra Ennio Morricone, uno dei più grandi artisti musicali di sempre, che collaborò a lungo con Sergio Leone, suo amico dai tempi delle scuole elementari.

Il protagonista è interpretato dalla stella di Hollywood Clint Eastwood, diventato famoso a livello internazionale proprio grazie a questo progetto, nei panni dell’Uomo senza nome. Al suo fianco l’attore Lee Van Cleef, che prenderà parte anche al terzo capitolo della saga, e l’attore Gian Maria Volonté, che aveva già interpretato il cattivissimo el Indio nel lungometraggio precedente.

La trama del film Per qualche dollaro in più: una taglia su El Indio e due contendenti

Per qualche dollaro in più è ambientato in Nuovo Messico, dove il crudele e psicopatico El Indio (Gian Maria Volonté) è al comando di un crudele gruppo di desperados. Quando l’uomo viene fatto arrestare, i suoi complici cercano di liberarlo attaccando la struttura detentiva, uccidendo tutte le guardie presenti, tranne un singolo uomo, lasciato vivo come testimone delle loro malefatte.

Proprio a causa di questo gesto così efferato, sulla testa dell’uomo pende una taglia di ben 20 mila dollari.

Questa cifra attira in zona due bounty killers, pronti a tutto pur di catturare El Indio: il Monco (Clint Eastwood), un affascinante e coraggioso pistolero desideroso di mettere le mani su quella enorme cifra di denaro, e il colonnello Mortimer (Lee Van Cleef), un uomo più grande d’età, dai modi raffinati, che punta a catturare il bandito per vendicare la morte della sua amata sorella.

Nonostante inizialmente i due cerchino di fermarsi a vicenda, capiscono ben presto di essere entrambi molto abili e decidono così di unire le loro forze per catturare la preda comune, in una serie di fughe, scontri a fuoco e stratagemmi che condurranno i protagonisti ad un ultimo sanguinoso duello.