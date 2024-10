Ballando con le Stelle 2024, Alan Friedman e Giada Lini pronti per lo spareggio con Sonia Bruganelli e Carlo Aloia

Alan Friedman e Giada Lini non sono di certo i candidati favoriti alla vittoria di Ballando con le stelle 2024, ma non sono – o meglio, non dovrebbero essere – nemmeno gli ultimi della classe. Invece il giornalista e la sua insegnante non sono riusciti a convincere i giudici e il pubblico in questa prima fase di Ballando con le stelle 2024. E infatti, questa sera sabato 19 ottobre, sono a rischio eliminazione. Dunque si preannuncia un dentro o fuori infuocato per la “coppia incompresa” che sfida il duo formato da Sonia Bruganelli e Carlo Aloia.

L’ex moglie di Paolo Bonolis è arrabbiatissima per essere finita tra i papabili eliminati e per lo spareggio con Alan Friedman e Giada Lini promette battaglia. Chi avrà la meglio nella sfida eliminatoria? Il giornalista e la sua insegnante si sono preparati con grande impegno per convincere il pubblico, giuria e proseguire il percorso all’interno del talent.

Alan Friedman e Giada Lini, una coppia che piace… ma non troppo. Rischio eliminazione!

Nella scorsa puntata, al di là dei giudizi non propriamente esaltanti, Alan Friedman e Giada Lini erano andati abbastanza bene. Con un valzer grazioso e puntuale hanno regalato una performance più che godibile, malgrado qualche imprecisione tecnica che infatti la giuria non ha lasciato passare nel dimenticatoio.

Tra i giurati, la più benevola era stata Selvaggia Lucarelli, che aveva apprezzato lo spirito e la simpatia del concorrente. “Tu parli sempre molto quando vieni davanti a noi e quasi non lasci parlare da quanto ti diverti”, aveva detto. Basterà questo endorsement per superare Sonia Bruganelli e Carlo Aloia?

