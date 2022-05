Perché Alessandro Iannoni vuole lasciare l’Isola dei Famosi?/ Ignoti i motivi ma…

Alessandro Iannoni abbandona L’Isola dei Famosi? “Un amico pronto a…”

Alessandro Iannoni potrebbe abbandonare l’Isola dei Famosi. La permanenza del figlio di Carmen Di Pietro è in bilico. A rivelarlo l’influencer Deianira Marzano che sui social ha rivelato l’intenzione di Alessandro di non accettare il prolungamento del reality la cui fine è prevista per il 27 giugno. Tutti i concorrenti sono stati avvisati in questi giorni dello slittamento della finale e pare che l’unico a volersene andare sia proprio il figlio di Carmen. Per convincerlo a restare sarebbe volato in Honduras un caro amico del giovane. Al momento non sono chiari i motivi che spingerebbero Alessandro ad abbandonare l’Isola dei Famosi. “Domani è l’ultimo giorno per firmare il contratto isola per decidere se continuare o meno. In Honduras anche l’amico di Alessandro, che non vuole firmare, per convincerlo!”, si legge dal profilo di Deianira Marzano.

Nel caso in cui Alessandro dovesse lasciare in anticipo il reality sicuramente l’Isola perderebbe uno dei concorrenti più amati. Il giovane è riuscito a conquistare una larga fetta di pubblico con la sua simpatia e il suo carattere poco propenso ai litigi e alle discussioni. Intanto proprio stasera scadono i termini per l’accettazione del contratto. Alessandro accetterà di rimanere all’Isola o deciderà di andare via? E soprattutto cosa farà Carmen Di Pietro?

Alessandro Iannoni prende le distanze da Maria Laura De Vitis

Alessandro Iannoni, figlio di Carmen Di Pietro, continua la sua avventura insieme alla madre sulla famosa isola honduregna. Durante la permanenza sull’isola, madre e figlio hanno sicuramente intrattenuto sia il pubblico da casa che gli altri concorrenti: l’atteggiamento eccessivamente protettivo e geloso della madre nei confronti del figlio, infatti, ha fatto sì che si venissero a creare una serie di situazioni esilaranti, che hanno fatto aumentare l’interesse nei confronti del giovane concorrente. Ma non sono stati solo gli atteggiamenti della madre a contribuire a creare interesse nei confronti del ragazzo: sembra infatti che questi provi un certo interesse nei confronti di una naufraga in particolare. Durante la sua permanenza, infatti, il giovane concorrente ha iniziato un percorso che ha avuto come scopo principale quello di allontanarsi dalle ingerenze della madre, cercando così una propria autonomia ed indipendenza; la voglia di libertà fortemente voluta dal ragazzo non è sicuramente passata inosservata agli occhi delle naufraghe presenti sull’isola, che subito hanno approfittato della sua scelta per farsi avanti.

La prima ad aver suscitato l’interesse di Alessandro Iannoni è stata sicuramente Maria Laura De Vitis: la giovane influencer, infatti, ha dovuto prima superare l’attento e difficile giudizio della madre di Alessandro, Carmen Di Pietro. Tuttavia, come se ciò non bastasse, non sembra che ci sia una storia tra i due concorrenti: Alessandro, infatti, ha affermato di non provare un interesse concreto nei confronti della giovane influencer, poiché non è in grado ancora di capire quali siano gli effettivi interessi della ragazza e quali siano soprattutto i suoi piani. Nel corso delle puntate, poi, il rapporto tra Alessandro Iannoni e Maria Laura De Vitis ha subìto quella che potrebbe essere definita come una battuta d’arresto: il ragazzo, infatti, in separata sede ha confessato a Maria Laura De Vitis di non provare un interesse sentimentale per quest’ultima. Alessandro non ha neanche chiuso del tutto le porte ad un futuro avvicinamento, specificando che almeno per il momento non ha sentito nessuna scintilla in grado di fargli fare un passo successivo verso la loro relazione. Sarà interessante vedere come si muoverà Alessandro in futuro e, soprattutto, se Maria Laura aspetterà che il ragazzo chiarisca le idee o se comincerà piuttosto a guardarsi intorno. Nel frattempo, Carmen Di Pietro continua ad essere concretamente l’unica donna per suo figlio, nonostante il suo effettivo allontanamento.











