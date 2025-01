Come sta Alessio Di Ponzio dopo l’infortunio ad Amici 24? Presto l’operazione

Succede spesso ad Amici che qualche ballerino si infortuni e che quindi debba o mettersi in pausa per un periodo o abbandonare il programma. Questa sorte è toccata ad Alessio Di Ponzio della squadra di ballo, che purtroppo si è infortunato al piede mentre si trovava in sala prove. È per questo che non è presente nello studio di Amici 24 nel corso della puntata del 26 gennaio 2025: il suo percorso si è interrotto per intraprendere le cure necessarie.

Ma cos’è successo ad Alessio? Mentre stava provando una coreografia si è infortunato il piede, e questo l’ha costretto a fare specifici controlli per capire se poteva rimanere nella scuola o affrontare determinate cure. Purtroppo il verdetto è stato dei peggiori, tanto che Alessio Di Ponzo dovrà subire un’operazione e non potrà concludere l’anno nella scuola. Maria De Filippi, dopo aver visto le copiose lacrime del ragazzo, è andata da lui per consolarlo. La conduttrice gli ha promesso che l’anno prossimo potrà rientrare ad Amici, ma che adesso deve pensare alla sua salute prima di tutto.

Alessio Di Ponzio di Amici 24, la promessa di Maria De Filippi: “Ci vediamo l’anno prossimo”

“Ti dico che ci vediamo l’anno prossimo, mi dispiace. Bisogna che ti operi“, ha detto Maria De Filippi ad Alessio, “poi hai 7 settimane di fermo prima di riappoggiare il piede”. Lui, incredulo per quello che stava succedendo, le ha risposto che mai si sarebbe aspettato qualcosa di così grave. Al che, Maria lo ha informato che nessuno avrebbe mai pensato a questa diagnosi, e che la redazione aveva già chiamato suo papà per avvisarlo. Oltre al dispiacere per dover abbandonare momentaneamente Amici, Alessio è scoppiato in lacrime anche per i compagni.

Il ballerino ha confessato che per lui sarà molto strano ricominciare da capo con compagni che non sono quelli che conosce già, “Soprattutto per l’importanza che do io ai rapporti, non ci riesco“, ha detto. Originario di Taranto, Alessio Di Ponzo si è fatto conoscere nella celebre scuola di Canale 5 non solo per il suo talento come ballerino, ma anche per la sua dolcezza, sincerità e bravura. Con il suo professore Emanuel Lo ha costruito un rapporto importante e ha sempre seguito il percorso con estrema serietà. Oltretutto, Alessio non è nuovo al mondo della televisione, ma lo avevamo già visto ballare nel programma “Battiti Live“. Dunque, non ci resta che aspettarlo per l’anno prossimo più forte di prima!