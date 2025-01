Alessio Di Ponzio costretto ad abbandonare Amici 24 per un brutto infortunio

Un bruttissimo colpo è arrivato per gli allievi di Amici 24 e, soprattutto, per Alessio Di Ponzio. Il ballerino di Emanuel Lo è stato costretto ad abbandonare la scuola ad un passo dal serale e tutto per colpa di un grave infortunio. Arrivato in casetta già sulle stampelle, il ballerino di hip hop ha ricevuto la brutta notizia direttamente da Maria De Filippi, che ha svelato a tutta la classe il referto medico di Alessio.

“Ti dico che ci vediamo l’anno prossimo”, è stato l’annuncio duro di Maria De Filippi ad Alessio Di Ponzio, che ha dunque scoperto di dover per forza abbandonare la scuola di Amici 24 per curarsi. La sua sarà, infatti, una lunga convalescenza, anche perché dovrà sottoporsi ad un’operazione: “Poi dovrai stare sette settimane fermo prima di poter riappoggiare il piede a terra”, dunque tutto il tempo che resta prima del serale e oltre.

Alessio potrà tornare ad Amici il prossimo anno: l’annuncio di Maria De Filippi

“Non pensavo fosse così grave”, ha detto allora Alessio, che non è più riuscito a trattenere le lacrime. “Speravo non mi capitasse mai una cosa simile… mi sembra di aver buttato via tutto quello che ho fatto.”, ha aggiunto l’allievo di Amici 24, tra le lacrime e gli abbracci dei compagni di classe, altrettanto colpiti da questa notizia. “Non è assolutamente così! – ha allora aggiunto Maria De Filippi, ricordando poi ad Alessio che – chi ha vissuto negli scorsi anni la tua stessa esperienza, poi è tornato più forte di prima!” “Speriamo!”, ha concluso Alessio, ancora commosso. Ciò che ha ricordato Maria è più che vero: i due casi analoghi a quello di Alessio sono quelli di Andreas Muller e Mattia Zenzola, entrambi infortunati e poi tornati l’anno dopo, e entrambi hanno infine vinto il programma. Che sia questo il destino che attende Alessio? Ciò che, per il momento, è certo, è che il ballerino potrà tornare il prossimo anno.