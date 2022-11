Perché Antonella Fiordelisi non ha rapporti con la sorella Maria Antonietta?/ “Lei è gelosa…”

Perché Antonella Fiordelisi non si parla più con la sorella Maria Antonietta?

Antonella Fiordelisi ha svelato un retroscena inedito sul rapporto con la sorella. Nella casa del Grande Fratello Vip, la Fiordelisi si è sfogata con Alberto De Pisis raccontando di non sentire la sorella da anni: “Ho una grande ferita nel cuore, non vedo mia sorella da anni”. Alberto ha cercato di capire il motivo di questo allontanamento ma Antonella gli ha spiegato: “Tra me e mia sorella ci sono questioni irrisolte. Per questo non la sento da anni”. Alberto De Pisis non convinto della risposta le ha chiesto se entrambe si detestino. La Fiordelisi però ha negato: “Non è che ci detestiamo, è che sono rimaste in sospeso delle cose. Credo che lei non abbia mai accettato del tutto il fatto che mia madre si sia rifatta una vita con mio padre e che dunque sia finita con il suo di papà”, ha spiegato. Entrambe infatti sarebbero nate da padri diversi.

Antonella Fiordelisi, "Higuain mi ha chiesto foto hot"/ Poi fa una rivelazione…

La sorella di Antonella, Maria Antonietta, è nata da una precedente relazione della madre. La sorella della Fiordelisi però non avrebbe alcun rapporto neppure con lei: “Con mia madre mia sorella mantiene rapporti freddissimi. Mamma spesso la chiama e cerca di avere un rapporto con lei ma mia sorella cerca sempre di tirarsi indietro e tutto questo fa male”, ha rivelato.

Antonella Fiordelisi, papà: "Sei ingrassata"/ È polemica, Signorini: "Stai da Dio"

Antonella Fiordelisi e il rapporto con la sorella Maria Antonietta: “Siamo diverse e…”

Antonella Fiordelisi riceverà una sorpresa dalla sorella Maria Antonietta nella casa del Grande Fratello Vip? E’ questo l’augurio che le ha fatto Alberto De Pisis: “Mi auguro che tua sorella ti faccia una bella sorpresa qui nella casa. Te lo meriti. E poi non è mai bello interrompere i rapporti così, specie con tua mamma”. Antonella però è dell’idea che Maria Antonietta non farà mai un passo di questo tipo. La ragazza sottolinea la loro differenza caratteriale: “Siamo molto diverse io e lei. Lei è più timida di me, preferisce stare defilata. Poi non ha mai accettato il fatto che io abbia intrapreso questa strada professionale”, ha spiegato.

STEFANO, PAPÀ DI ANTONELLA FIORDELISI/ "Io e mamma tifiamo per Edoardo. Credici, non aver paura!"

Antonella Fiordelisi e la sorella Maria Antonietta si sono sentite fino al 2016. Sui profili social campeggiavano infatti le loro foto insieme e le dediche per i rispettivi compleanni. Poi però qualcosa è cambiato. Cosa è successo tra loro? I genitori di Antonella Fiordelisi hanno spiegato: “Con Maria Antonietta non è mai stato facile. Non è mai facile per un bambino accettare che le cose tra i genitori non vadano bene”. Poi hanno svelato un dettaglio inedito: “Quando è nata Antonella, Maria Antonietta ha sofferto dei gelosia”. Antonella Fiordelisi però ad oggi è pronta a ricucire i rapporti con la sorella. Ce la farà?











© RIPRODUZIONE RISERVATA