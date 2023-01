Perchè Antonino Spinalbese con stanza e bagno privati al GF Vip?/ “Medici ogni giorno lo monitorano…”

GF Vip 2022, Antonino Spinalbese con stanza e bagno privato: il motivo

Il Grande Fratello Vip 2022 ha ritrovato Antonino Spinalbese che, dopo un lungo stop per via di alcuni problemi di salute, è rientrato in Casa pochi giorni prima della puntata di lunedì sera. I coinquilini l’hanno abbracciato e gli hanno dato il benvenuto, ma c’è anche chi avanza sospetti sul fatto che possa avere avuto qualche dritta dall’esterno per il suo percorso a Cinecittà. Ora, però, a sollevare un nuovo caso è la stanza privata, con bagno annesso, data in dotazione all’hairstylist all’interno della Casa.

Dopo il suo rientro, infatti, al concorrente è stata fornita una stanza privata dove dormire per cercare di evitare quanto più possibile i contatti con i coinquilini. Non un privilegio, come molti pensano sul web e non solo, ma una precauzione per preservare la sua salute e conservare un elevato livello di igiene. A spiegarlo sono alcuni coinquilini, rispondendo ai dubbi di Oriana Marzoli e Luca Onestini sull’attuale condizione del coinquilino.

In cucina, stando ad un video circolante sul web, si sente Luca Onestini chiedere a Milena Miconi perché ha dovuto rinunciare alla sua stanza per lasciare lo spazio necessario ad Antonino Spinalbese. Anche Oriana Marzoli avanza dubbi sulla questione, con Edoardo Donnamaria che le spiega: “È un problema di salute Oriana. Perché credo vadano i medici“. Oriana rivela che pensava fosse una richiesta di Antonino per ottenere maggior relax, ma i concorrenti, tra cui Milena e Micol Incorvaia, specificano: “No no, ci sono i medici ogni giorno che lo monitorano“.

Un piccolo dialogo che, se da un lato ha chiarito per quale motivo l’hairstylist abbia una stanza e un bagno privato dopo il suo ritorno al Grande Fratello Vip 2022, dall’altro ha suscitato l’indignazione del web che ha accusato Oriana e Luca Onestini di scarsa sensibilità. “Oriana e Onestini che sindacano sul perché Antonino abbia la stanza privata. Ma pensano sia andato a farsi una vacanza quando era fuori? Era ricoverato in un cazzo di ospedale. HANNO ZERO EMPATIA E RISPETTO” si legge su Twitter.

Oriana e Onestini che sindacano sul perché Antonino abbia la stanza privata. Ma pensano sia andato a farsi una vacanza quando era fuori? Era ricoverato in un cazzo di ospedale. HANNO ZERO EMPATIA E RISPETTO. #gfvip #gintonic pic.twitter.com/O6jsNO5JBt — Har✨ (@is16__) January 17, 2023

