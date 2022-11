Perché Antonino Spinalbese ha baciato Oriana Marzoli?/ “Ho sfidato Wilma che…”

Antonino Spinalbese e il bacio a Oriana Marzoli: il motivo del gesto

Antonino Spinalbese è attratto da Oriana Marzoli? Appartati sotto la doccia, la ragazza chiede spiegazioni su uno strano gesto commesso dall’hair stylist. Si è avvicinato a lei e all’improvviso le ha dato un bacio a stampo, senza che ci fosse un motivo. Oriana vuole sapere perché si comporti così. Non le sembra molto rispettoso anche perché, subito dopo, il ragazzo ha sminuito il gesto. Oriana infatti gli fa notare: “Non mi dai un bacio e poi vai in giro a dire “Ti pare?”. Antonino sorpreso replica: “A chi l’avrei detto scusa?”.

Oriana risponde: “Ero con Antonella, tu ti sei avvicinato e non so per quale motivo”. Antonino Spinalbese spiega che, su suggerimento di Wilma, ha deciso di lasciarsi andare. Ha accettato la sfida della donna e, coraggioso, si è recato dalla ragazza e l’ha baciata: “Sono andato da Wilma e stavamo parlando di Alberto e del fatto che non si apre molto con gli altri. E io le ho chiesto cosa ne pensava. Lei si gira e mi fa: “E tu mi parli? Perché tu ti lasci andare?”. Ho voluto capire perché mi dicesse quelle cose visto che in alcune occasioni pensavo addirittura di aver esagerato. Lei mi ha guardato dicendo che io non mi lasciavo andare. L’ho sfidata e a quel punto sono venuto da te”. Oriana però non crede molto alla motivazione di Antonino e non è l’unico atteggiamento che la infastidisce. Con parole vaghe, Oriana prova a fargli intendere di essere gelosa delle altre ragazze ma Antonino non sembra recettivo. L’influencer è troppo ambigua e lui non riesce a cogliere la richiesta.

Per Antonino Spinalbese le donne nella casa del Grande Fratello Vip sono ormai un punto di riferimento. Anche nella Casa, il suo percorso è reso più piacevole dalla presenza di numerose concorrenti femminili. Chiacchierando con Antonella, Antonino spiega cosa rappresentino per lui le donne. “Io senza le donne non riesco a starci” ammette all’amica. All’esterno può apparire come un farfallone, ma la verità è che a lui piace far divertire le donne. Vederle ridere gli dà soddisfazione e la compagnia dei soli uomini lo appiattisce.

Per Antonella, la ragazza con cui si trova meglio è Oriana. Passare del tempo con lei è molto piacevole e Antonino Spinalbese non può che essere d’accordo. Edoardo Donnamaria si intromette: inizialmente pensava che all’hair stylist piacesse Giaele ma in seguito si è ricreduto. Lui farà il dongiovanni con qualsiasi ragazza entrerà nella Casa. Antonino, nonostante le accuse di passare di fiore in fiore, è sempre stato fedele. Quando si innamora non tradisce e porta rispetto alla propria fidanzata. Da single, però, gli piace scherzare e provocare. Insomma, che lo faccia per diletto o per interesse una cosa è certa: senza le donne, il bell’Antonino non riesce proprio a divertirsi e a essere se stesso.











