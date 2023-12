Perché Beatrice Luzzi ha abbandonato il Grande Fratello 2023?/ “C’entra il papà, potrebbe non tornare”

Beatrice Luzzi, ecco perché avrebbe abbandonato la Casa del Grande Fratello 2023

Nella serata di ieri, Beatrice Luzzi ha lasciato momentaneamente la Casa del Grande Fratello per ‘motivi personali’ non specificati dalla produzione. Fatto sta che l’assenza di Beatrice dalla Casa si è protratta per ben 24 ore e i concorrenti iniziano a dirsi preoccupati. Stando a quanto fa sapere Biccy, Il “motivo personale” che ha portato Beatrice ad abbandonare momentaneamente la Casa “riguarderebbe suo padre“.

Si legge: “il signor Luzzi, che nella giornata di ieri si sarebbe rotto il femore. L’uomo ha 86 anni e l’attrice ha voluto lasciare la Casa per accettarsi delle sue condizioni fisiche.” Intanto nella Casa non sono arrivate altre comunicazioni ufficiali sulla sorte di Beatrice, ma i concorrenti avrebbero saputo qualcosa in più nei loro confessionali.

Beatrice Luzzi non farà ritorno al Grande Fratello? Notizie poco incoraggianti in Casa

Stando infatti a quanto riporta Biccy, Letizia Petris avrebbe chiesto di Beatrice Luzzi e la risposta ricevuta dall’autore sarebbe stata: “Che dobbiamo pensarla con una persona in meno. Sì che dobbiamo pensare che non ci sia“. Anche Giuseppe Garibaldi ha chiesto notizie di Beatrice e il Grande Fratello gli avrebbe detto di preparare la parte di Beatrice del balletto natalizio, dunque per sostituirla. “Per la coreografia di Natale dobbiamo riadattarla pensandola senza Bea. Raga è vero. Giuseppe è andato in confessionale e gli hanno detto questo. Mamma mia dobbiamo rifarla tutta“, ha spiegato ancora Letizia.

Infine Fiordaliso ha ammesso di essere preoccupata e di volere notizie di Beatrice: “Si sente che non c’è e manca davvero. Poi a me basta che stia bene lei, vorrei sapere questo. – ha detto la cantante – Qui manca e mi dispiace. […] Però ragazzi secondo me se non torna domani… vabbè basta cambiamo discorso adesso“. Al momento, dunque, le notizie sul possibile ritorno della Luzzi non sono affatto incoraggianti.











