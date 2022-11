Perché Damiano Carrara è assente a Bake Off Italia 2022?/ C’entra la moglie Chiara: ecco quando torna

Perché Damiano Carrara è assente nella puntata di Bake Off Italia 2022 dell’11 novembre?

È ormai sempre più vicina la finale di Bake off Italia 2022. Questa sera, 11 novembre, su Real Time va in onda l’11esima puntata che vedrà però sotto il tendone una grande assenza: quella di Damiano Carrara. Perché non c’è, si chiederanno alcuni spettatori del cooking show condotto da Benedetta Parodi e la risposta arriva dalla puntata della scorsa settimana.

Dopo aver giudicato le prime due prove della scorsa puntata, Damiano Carrara si è infatti assentato, lasciando soli Ernst Knam e Tommaso Foglia. È stata la Parodi a spiegare il motivo dell’assenza di Carrara: il giudice era impegnato nel suo matrimonio. In quei giorni Damiano è convolato a nozze con Chiara Maggenti e probabilmente nei giorni successivi i due si sono regalati una luna di miele per festeggiare il loro amore.

Damiano Carrara assente a Bake Off Italia: ecco quando torna

Questo, dunque, il motivo dell’assenza di Damiano Carrara nella puntata di Bake off Italia 2022 di oggi 11 novembre. Lui stesso, sul suo profilo Instagram, ha comunicato la sua assenza: “Questa sera la puntata sarà meno dolce… Sia perché non ci sarò ma soprattutto perché il tema sarà il pane!! – ha esordito, spiegando però che a suo modo ci sarà – Non vi preoccupate comunque la guarderò e commenterò insieme a voi!” Tranquillizziamo però i fan dello chef: Damiano tornerà sotto il tendone di Bake Off a partire dalla prossima puntata per giudicare gli aspiranti pasticceri ormai sempre più vicini all’attesa finalissima che decreterà il vincitore di questa edizione. A colmare la sua assenza ci sarà comunque un gradito ospite: Fulvio Marino.

