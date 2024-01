PERCHE’ ELEONORA PEDRON E MAX BIAGGI SI SONO LASCIATI?/ L’ex pilota a Verissimo: “Lei sarà per sempre present

Max Biaggi a Verissimo: “Eleonora Pedron storia più importante della mia vita”

Max Biaggi ospite nella puntata di oggi di Verissimo, sabato 20 gennaio 2024, ha speso parole al miele per Eleonora Pedron, sua ex compagna e madre dei suoi figli. “Lei è sempre presente” ha premesso l’ex pilota che poi ha aggiunto: “Lei sarà per sempre il 50% del mio cuore. Io questa cosa la sento dunque perché non dirlo.” “Noi per i bambini abbiamo un bellissimo rapporto, lei è una brava mamma è presente secondo me stiamo facendo un buono lavoro poi vedremo i frutti più avanti. All’inizio della fine della relazione è stato complicato e questo c’era d’aspettarselo poi con il tempo abbiamo capito qual erano le priorità e ci siamo adoperati per far funzionare questo nucleo familiare un po’ così.” ha confessato Biaggi.

VIRGINIA DE MASI, CHI È L'EX FIDANZATA MAX BIAGGI/ Lui a Verissimo: "È finita, ora nulla di importante"

A Verissimo Max Biaggi ha parlato anche dei suoi figli, ormai adolescenti, Ines Angelica e Leon Alexander. Il maschio non ha voluto seguire le sue orme anche perché l’ex pilota non ha fatto nulla per farlo avvicinare al mondo delle due ruote: “Io ed Eleonora abbiamo messo al mondo questi due fantastici bambini ed è normale avere un bel rapporto con lei” Anche Eleonora Pedron la settimana scorsa ha speso delle bellissime parole per l’ex compagno. (Agg. di Liliana Morreale)

FABIO TROIANO, COMPAGNO ELEONORA PEDRON/ “La sua leggerezza mi fa stare bene…”

Eleonora Pedron: il mancato matrimonio con l’ex Max Biaggi e il rapporto con i figli

Eleonora Pedron, Inés Angelica e Leon Alexandre sono la ex moglie e i figli di Max Biaggi, il pilota motociclistico e dirigente sportivo italiano. Un grande amore quello nato tra il campione e la bellissima ex Miss Italia che sono stati insieme per 12 lunghi senza mai pensare al matrimonio. Dalla loro unione sono nati due splendidi figli: Inés Angelica e Leon Alexandre. Come mai i due non hanno mai pensato al matrimonio? A rivelarlo è stata proprio la ex Miss Italia dalle pagine del settimanale Oggi: “Siamo stati insieme 12 anni, ma lui era contrario al matrimonio”. Pedron si è poi soffermata sul rapporto con l’ex marito rivelando: “Certo, quando ci siamo lasciati, nel 2015, le tensioni ci sono state. Non c’è coppia separata che non le abbia avute, credo. Si soffre sempre molto. E anche io ho sofferto”. Oggi i rapporti tra i due ex sono ottimi anche per il bene dei figli: “Devono esserlo. Lo dobbiamo ai nostri figli. Max Biaggi è un bravo padre e, da sportivo, tiene alle regole. Io finora sono stata più permissiva, ma ora sto cercando di mettere paletti”.

MAX BIAGGI, INES E LEON: EX COMPAGNO E FIGLI DI ELEONORA PEDRON/ “C’è molto rispetto, insieme…”

Anche se l’amore è finito tra i due è rimasto l’affetto, la stima e il rispetto reciproco. Anche il quattro volte campione del mondo nella classe 250 e due volte campione mondiale Superbike dalle pagine del Corriere ha speso parole di grande affetto per la ex compagna: “il 50 per cento del mio cuore è dedicato a Eleonora, la mia ex compagna, la mamma dei miei figli”.

Max Biaggi sull’ex fidanzata: “Eleonora Pedron è stato l’amore della mia vita” E sui figli…

La storia d’amore tra Eleonora Pedron e Max Biaggi ha lasciato il segno. Non solo nella nascita di due meravigliosi figli, ma nel cuore del quattro volte campione del mondo nella classe 250 e due volte campione mondiale Superbike che a distanza di anni ha ancora parole di grande affetto per la showgirl. “La parte più bella, dal punto di vista sentimentale, l’ho già vissuta. Non credo che avrò più un altro amore che potrà regalarmi le stesse emozioni. Eleonora ha un altro compagno, ci sentiamo tutti i giorni, ci vediamo, viviamo bene” – ha sottolineato dalle pagine del Corriere della Sera.

Non solo, Max Biaggi parlando dei figli Inés Angelica e Leon Alexandre ha aggiunto: “Eleonora è cuore di mamma, io svolgo il ruolo del genitore più rigido che a volte deve dire di no. O nostri figli vivono l’adolescenza. Gli stiamo vicini, io magari con maggiore apprensione, se si concedono qualche uscita serale, una pizza con gli amici, voglio sapere dove sono, ma alle 10 a casa, mi raccomando. E quando rientrano mi chiamano”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA