Perché Endless Love oggi non va in onda, lunedì 11 novembre 2024? Palinsesto Mediaset stravolta

Gli affezionati telespettatori della dizi turca con protagonisti Nihan e Kemal dovranno dire addio ai loro beniamini nel daytime. Infatti, a partire da oggi Endless Love non andrà più in onda dal lunedì a venerdì ma solo in prima serata e nel pomeriggio di sabato. Nel dettaglio la dizi turca andrà in onda ogni giovedì sera a partire dalle 21.35 circa con ben tre episodi mozzafiato e ricchi di colpi di scena ed un episodio verrà trasmesso il sabato pomeriggio dalle 14.45 circa per poi lasciare spazio intorno alle 16.25 a Verissimo di Silvia Toffanin.

Com'è finito L'Amica Geniale 3: finale sconvolgente per Elena (Lenù)/ Colpo di testa nell'ultima puntata

Perché Endless Love oggi non va in onda, 11 novembre 2024? Il motivo è presto detto, Mediaset ha deciso di salvaguardare il più possibile la soap turca riducendo la messa in onda in modo che le ultime puntate vadano in onda tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera del 2025. E del resto dalla anticipazioni su Endless Love si scopre che saranno tanti i risvolti inaspettati nelle prossime puntate. L’amore tra Nihan e Kemal continuerà ad essere ostacolato da Emir che escogiterà piani sempre più diabolici e malvagi per allontanarli mentre, dopo che è stata accusata di aver ucciso Ozan, Vildan sparerà a Zeynep.

Anticipazioni La rosa della vendetta ultima puntata, spoiler di Murat Unalmis/ "Colpo di scena per Gulcemal"

Segreti di Famiglia torna in onda con una puntata speciale: Endless Love si ferma

Svelato perché Endless Love oggi non va in onda non resta che rivelare che cosa verrà trasmesso al suo posto. Da oggi a partire dalle 14.10 ogni giorno dal lunedì al venerdì tornerà in onda un’altra dizi turca, Segreti di Famiglia (qui le anticipazioni). Le vicende di Ilgaz e Ceylin e la loro ricerca della verità sulla morte di Inci hanno tenuto compagni al pubblico di Canale5 durante le domeniche estive. Dopo lo stop i primi di settembre adesso la soap torna in onda ma prima, oggi, verrà trasmessa una puntata speciale. Non sarà, infatti, un vero e proprio episodio ma un riassunto su tutte le puntate precedenti, per fare in modo che coloro che non l’avessero visto conoscano la trama. E non è tutto perché a partire da domenica 24 novembre 2024, salvo nuove variazioni di palinsesto, Segreti di famiglia andrà in onda anche in prima serata.