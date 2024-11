Dopo un stop durato poco più di due mesi Segreti di famiglia torna in onda oggi su Canale 5, prenderà il posto di Endless Love e terrà compagnia ai telespettatori da lunedì a venerdì alle 14.10. Nell’episodio di oggi i tantissimi fan della dizi turca assisteranno ad un riassunto su ciò che è successo fino allo stop. Le anticipazioni relative alla puntata di domani, martedì 12 novembre 2024, svelano invece interessanti novità e colpi di scena che faranno incuriosire non poco i telespettatori. In molti non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà, questi restano sempre incollati al televisore per assistere alle vicende dei protagonisti.

Eren ha ricevuto delle minacce da parte di Engin, le anticipazioni di Segreti di famiglia di martedì 12 novembre 2024 fanno sapere che per trovare una soluzione deciderà di sfogarsi con Ilgaz. L’uomo è molto indeciso, non sa se confessare tutta la verità alla figlia, cioè che in realtà è lui il suo vero padre.

Segreti di famiglia, anticipazioni martedì 12 novembre 2024: Ilgaz e l’ultimatum di Engin, svela la verità a Ceylin

Eren non è l’unico a dover affrontare un delicato momento, anche Ilgaz dovrà prendere un’importante decisione nella puntata che andrà in onda martedì 12 novembre su Canale 5. Le anticipazioni di Segreti di famiglia rivelano infatti che Engin gli darà un ultimatum. Di che si tratta? Dovrà scegliere se confessare tutto a Ceylin oppure convincere il padre a confessare il reato che ha commesso sei anni fa.

Messo alle strette da Engin il procuratore dovrà necessariamente scegliere tra suo padre e Ceylin, ma non avrà alcun dubbio. Le anticipazioni di Segreti di famiglia fanno sapere che Ilgaz svelerà tutta la verità alla ragazza che ha fatto breccia nel suo cuore, lei subito dopo affronterà Metin. Per lei non sarà un momento affatto semplice, in preda al dolore continuerà a pensare che forse la sorella non sarebbe morta se il padre non fosse finito in prigione. Cos’altro succederà? Al momento gli spoiler trapelati sul web non rivelano altri dettagli, non ci resta quindi che attendere la messa in onda dei prossimi episodi per scoprire tutto quello che accadrà.

