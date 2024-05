Perchè Enrico Nigiotti e la compagna Giulia Diana non si sono ancora sposati?/ “L’amore è già una promessa”

Giulia Diana ed Enrico Nigiotti sono più innamorati che mai. Un grande amore suggellato anche dalla nascita di due splendidi figli, i gemellini Maso e Duccio arrivati circa un anno fa. L’arrivo di un figlio ti cambia la vita e lo sa bene anche il cantautore toscano che, nel salotto televisivo di Silvia Toffanin, ha raccontato la grande emozione di essere diventato genitore. “Sono felicemente babbo. È come se fossi in treno e dal finestrino vedessi un paesaggio diverso ogni volta”. Con queste parole Enrico Nigiotti ha raccontato cosa significa per lui essere diventato padre. Un gioia quotidiana, la scoperta sempre di qualcosa di nuovo ed unico. Anche i nomi scelti per i figli sono originali ed unici. A spiegare da dove deriva questa scelta è stato proprio l’ex cantante di Amici: “quando la mia ragazza è rimasta incinta avevo deciso che uno si sarebbe chiamato Maso, come mio nonno che sia chiamava Tommaso”.

Il secondo gemello si chiama Duccio, ma questa volta a decidere il nome è stata la compagna: “Sono due nomi toscani, ci piaceva per quello”. Nonostante l’arrivo di due figli, Enrico e Giulia non hanno mai pensato al matrimonio e ne ci stanno pensando in futuro. A chiarire il perchè di questa scelta è stato proprio il cantante: “non siamo sposati, mi basta così. L’amore è una promessa, di solito lo mantengo”.

Chi è Giulia Diana, la compagna di Enrico Nigiotti

Ma chi è Giulia Diana, la compagna di Enrico Nigiotti? Cerchiamo di conoscere meglio la donna che ha fatto breccia da più di tre anni nel cuore del talentuoso cantautore livornese. Se Enrico Nigiotti è conosciuto dal grande pubblico per aver partecipato prima al talent show “Amici di Maria De Filippi” e poi ad X Factor, Giulia Diana si è fatta conoscere per essere la sua fidanzata e compagna. In realtà Giulia è una giovane donna nata a Livorno, città d’origine del cantautore. Dopo aver conseguito la laurea in psicologia, Giulia ha proseguito anche a seguire la sua passione per la danza.

Oggi Giulia è anche insegnante di danza e ha aperto a Livorno il “Laboratorio di Danza e Movimento”. Un progetto importante che Giulia segue in prima persona.











