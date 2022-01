Perchè Eva Grimaldi e l’ex marito Fabrizio Ambrosio si sono lasciati?/ “Il problema era…”

Eva Grimaldi, da poco entrata all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021, è nota oltre che per le sue numerose apparizioni sul piccolo e sul grande schermo anche per le sue vecchie relazioni amorose. L’attrice, infatti, dopo Lele Mora e Vittorio Sgarbi ha dato il via ad una relazione con Gabriel Garko con cui ha convissuto per otto anni fino a sposarsi nel 2006 con l’imprenditore Fabrizio Ambrosio con cui, poi, si è separata nel 2010 per poi fidanzarsi con la sua attuale moglie Imma Battaglia con cui si è sposata nel 2019.

Tra Eva Grimaldi e Fabrizio Ambrosio, dopo il loro primo incontro nel 2006 è subito scoppiata la passione, tanto che dopo soli tre mesi di fidanzamento i due si sono sposati. Nel marzo 2010 l’imprenditore ha deciso di allontanarsi dalla donna e l’attrice chiacchierando con Carmen Russo e Manila Nazzaro ha raccontato la sua storia alle due concorrenti dicendo: “Mi sono sposata nel 2006, dopo quattro anni lui mi molla dicendomi una cosa bruttissima: Ho sposato Eva Grimaldi, mi ritrovo con una casalinga” l’attrice ha poi confessato come il problema non fosse il suo cercare di essere una “Moglie perfetta” ma come “I figli non arrivavano”. Al momento Fabrizio Ambrosio è molto attivo sui social network ma posta poche foto familiari, forse, per tenere al sicuro la sua vita personale dopo la relazione con Eva Grimaldi.

Eva Grimaldi, l’abbandono di Fabrizio Ambrosio e l’incontro con Imma Battaglia

Eva Grimaldi ha poi continuato la sua confessionale ha svelato come Fabrizio Ambrosio: “Dopo pochissimi mesi lui ha trovato un’altra ragazza più giovane di me e ci ha fatto un figlio” la donna ha poi rivelato come separarsi all’età di 50 anni sia stato un brutto colpo per lei. Durante un’intervista rilasciata a Di Più l’attrice ha anche svelato come in seguito al divorzio abbia avuto un grave problema: l’alcolismo, rivelando come dopo la separazione ha iniziato a bere: “Troppo. Prima qualche bicchiere, poi, la sera a cena senza accorgermene mi consolavo con una bottiglia intera di vino. Cercavo di stordirmi e, piano piano ho iniziato a bere anche il whisky”.

L’attrice ha poi rivelato a Carmen Russo e Manila Nazzaro anche come ha incontrato la sua attuale compagna Imma Battaglia raccontando come durante il loro primo incontro lei sia scoppiata in lacrime: “Mentre guardavo giù per asciugarmi le lacrime una vocina dentro di me mi ha detto: è bella eh?” raccontando come anche per lei l’amore per Imma sia stato del tutto improvviso e all’interno del confessionale ha rivelato come accanto ad Imma Battaglia si senta una “Donna completa”.



