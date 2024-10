Alfonso e Federica si sono lasciati dopo Temptation Island 2024: lui è disperato e la ama ancora

È un vero e proprio colpo di scena scoprire che Alfonso e Federica si sono lasciati dopo l’idilliaco falò di confronto a Temptation Island 2024. Dopo le lacrime e le dichiarazioni d’amore, Alfonso ammette che la storia è finita poco dopo e per volontà di Federica.

“Come sto? Non sto bene. – esordisce lui – Il falò che abbiamo fatto è stato bellissimo, mi sento una persona nuova, però usciti da là ho capito che c’era qualcosa che non andava.” Così spiega cos’è successo: “Ho notato che lei era molto presa dal percorso che aveva fatto più che dalla coppia. Lei non è mai rientrata a casa nostra ma è andata dai genitori. Non l’ho più sentita, non sente più neanche mia mamma, non mi ha neppure fatto gli auguri per il compleanno. Non me lo spiego… – continua Alfonso in lacrime – è lei che ha lasciato me, io non l’avrei mai lasciata, anzi, l’avrei messa al primo posto per sempre”. Così svela di temere che lei senta già un altro: il single Stefano!

Federica sta con il tentatore Stefano dopo la rottura con Alfonso: la rivelazione choc

La versione di Federica chiarisce la lacune del discorso di Alfonso. La ragazza svela che, una volta lasciato Temptation Island 2024, gli atteggiamenti gelosi del fidanzato sono partiti sin da subito: “Arrivati al falò ero davvero felice di vederlo. Non mi era indifferente. Il problema è che dopo andiamo in camera, lui mi dice che devo buttare subito tutte le cose che riguardavano Stefano e che se avessimo incontrato tutti e ci fosse stato anche lui non potevo andarci. Sentire queste parole già da subito mi hanno fatto un certo effetto.” È per questo che, tornata a Napoli, non va a casa da lui ma torna dai suoi genitori, chiedendo una pausa che lui, però, non rispetta: “lui voleva vedermi, chiamarmi… Ogni incontro era una discussione. Lui il percorso che ho fatto ho capito che non l’aveva superato, soprattutto il mio avvicinamento a Stefano.”

La paura che si tornasse ai vecchi tempi è stata la scintilla che ha portato Federica a chiudere la storia con Alfonso. Ma non è finita qui, perché Federica ha concluso svelando: “Io ho sentito anche Stefano, così come gli altri. Dal momento in cui chiudo con Alfonso, inizio a sentire Stefano diversamente. Lui mi sta aiutando a pensare diversamente, ci stiamo conoscendo.”