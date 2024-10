Alfonso e Federica, cos’è successo al falò di confronto a Temptation Island 2024

Il falò di confronto di Alfonso e Federica a Temptation Island 2024 inizia tra lacrime di gioia e un bacio. La rabbia dei minuti precedenti è dimenticata al loro primo sguardo: i due si abbracciano, si baciano e piangono insieme dalla gioia. Poi, ad iniziare a parlare, è Alfonso e lo fa con una promessa: “Volevo chiederti scusa se la mia gelosia ti ha fatto stare male o sentirti limitata, non ricapiterà mai più.”

TEMPTATION ISLAND 2024, ULTIMA PUNTATA/ Diretta 22 ottobre: Alfonso dopo un mese: "Federica mi ha lasciato"

Il ragazzo, dopo essersi scusato dei suoi errori, continua: “Di tutto quello che è successo qua non puoi immaginare come sono stato, come posso immaginare che anche tu non sei stata felicissima. Lo sai, a volte posso essere bambino, fare ripicche… però lo sai, nella mia testa ci sei solo tu.” La sua è una vera e propria dichiarazione d’amore, alla quale Federica risponde con parole d’amore ma anche di desiderio di libertà.

Anna conferma: "Alfred pronto a tornare con me dopo Temptation Island 2024"/ Spoiler choc nello spot

Alfonso si scusa con Federica per la sua gelosia, lei lo perdona e lasciano insieme Temptation Island 2024

“Io qui a Temptation Island ho fatto tutto. Sono felice di quello che mi sta dicendo perché si è reso conto che ciò che ho fatto qui dentro è stata una prima volta, a partire dal primo brindisi.” ha esordito Federica. “Non potrò dimenticare nulla e nessuno di qui. Mi sono incazz*ta quando ho visto dei tuoi video per ripicca e io ho fatto tutto ciò che mi sentivo di fare, mi sono presa anche delle attenzioni. Ora sono più consapevole di me, voglio essere felice. Io voglio vivere la mia età insieme ad Alfonso.” fa sapere la 20enne.

Alfonso vicino alla single Camilla a Temptation Island: "Con te sto bene"/ Federica furiosa: "Pezzo di merd*"

Alfonso promette a Federica di essere maturato grazie all’esperienza a Temptation Island 2024: “Io mi sono reso conto di molte cose che ho sbagliato nei suoi confronti, come la sua possessività. Non lo farei mai più, per me lei è una donna, una persona valida.” I due lasciano il programma insieme.