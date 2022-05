Perchè Filippo Magnini non andrà al matrimonio di Federica Pellegrini?/ “Incomprensioni”

Matteo Giunta: “mio cugino Filippo Magnini difficilmente sarà al mio matrimonio con Federica Pellegrini”

Filippo Magnini non parteciperà al matrimonio della ex Federica Pellegrini e del compagno Matteo Giunta? Dopo il matrimonio dell’ex campione di nuoto con Giorgia Palmas, anche Federica Pellegrini è prossima a pronunciare il “lieto si” con Matteo Giunta, il compagno ed allenatore a cui è legata da diverso tempo. In pochi però sono a conoscenza che Matteo Giunta è cugino proprio di Filippo Magnini, ex storico della campionessa di nuoto. Un particolare che fa la differenza considerando che Filippo Magnini ha vissuto con Federica Pellegrini una lunga storia d’amore durata dal 2011 al 2017. Tra i cugini di primo grado però ci sarebbe un pò di maretta come ha rivelato proprio l’allenatore di Federica Pellegrini in occasione di una intervista rilasciata a Le Iene.

L’allenatore di Federica Pellegrini, parlando proprio del cugino Filippo Magnini, ha rivelato: “come va in famiglia? Ci sono state delle incomprensioni che non sono state risolte. Qualche litigio c’è stato. Lui è sposato. Mi piace pensare che queste nostre incomprensioni l’abbiano portato a trovare il vero amore della sua vita. Se lo inviterò al matrimonio? La vedo molto difficile che venga”.

Che dire: l’assenza di Filippo Magnini al futuro matrimonio del cugino Matteo Giunta con Federica Pellegrini potrebbe essere legata proprio ai rapporti non proprio idilliaci tra i due. Del resto la rottura tra la campionessa di nuoto e l’ex nuotatore non è stata della migliori con la Pellegrini che ha sempre cercato di glissare domande sul suo ex. “Magnini non è un argomento di cui valga la pena parlare” ha detto proprio la campionessa in diverse interviste quando le è stato chiesto dell’ex Magnini.

Intanto Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono impegnati nell’organizzazione del matrimonio che, causa Covid, è stato rimandato alla primavera del 2023. Chissà se fino ad allora i due cugini non possano riappacificarsi celebrano le loro nuove famiglie.











