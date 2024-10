Francesca Sorrentino: ecco perché ha scritto una lettera a Uomini e Donne

Francesca Sorrentino, nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, organizza un’esterna con quattro tronisti durante la quale decide di esprimere i propri sentimenti e mettersi in gioco dopo un momento di smarrimento a causa del quale si pensava potesse lasciare anche il trono. Francesca, però, ha deciso di non rinunciare al trono di Uomini e Donne e di continuare a vivere l’esperienza godendosi totalmente il percorso conoscendo i corteggiatori che, finora, le hanno dimostrato interesse.

Uomini e Donne: anticipazioni puntata 4 ottobre 2024/ Lettera di Francesca Sorrentino e la sfilata femminile

Nessuna esterna con un singolo corteggiatore, dunque, per Francesca che, dopo aver pianto in studio nelle scorse puntate e dopo aver ammesso di essere in difficoltà, ha deciso di far capire ai suoi corteggiatori da dove derivano le sue paure.

Le parole di Francesca Sorrentino a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne trasmessa l’1 ottobre 2024, Francesca Sorrentino ha tirato fuori le proprie emozioni. “Ci metto un po’ a partire, vedendo gli altri (Michele, Alessio e Martina, ndr) che sono così spigliati, penso di avere dei problemi. Mi sento inadeguata”, queste le parole di Francesca in puntata.

Lorenzo Marchisano: perché corteggia Francesca Sorrentino a Uomini e Donne/ "Prima dell'esterna..."

“Non mi sento una donna di altri tempi. Nelle esterne non mi sono sentita a mio agio, rivedendomi ho pensato che non sono fatta così. Mi sono fatta tanti problemi, stavo attenta a parlare. Temevo di sbagliare, ho avuto l’ansia in entrambe le esterne. Oggi in studio mi sento a mio agio. Sono vera, mi si vede tutto in faccia, anche l’ansia. Ma non mi ritengo una donna di altri tempi, esco e faccio tutto ciò che fanno le ragazze di 24 anni”, ha aggiunto la tronista che, con la lettera, spera di potersi far conoscere di più non solo dai corteggiatori, ma anche dal pubblico che ha criticato anche la sua scelta di accettare il trono dopo la fine della storia con Manuel Maura.

Gianmarco Meo: chi è il corteggiatore di Francesca Sorrentino a Uomini e Donne/ "Mi piaci molto..."