Perché Gaia non balla ad Amici 2024?/ Infortunio al serale: come sta e quando torna in gara

Gaia De Martino non balla al serale di Amici 2024 a causa di un infortunio: cos’è successo

Non è stata una settimana semplice per Gaia De Martino ad Amici 2024. La ballerina, tra i concorrenti rimasti in gara al serale, ha subito un infortunio al ginocchio, e la diagnosi è stata più dura di ciò che si aspettava. Gaia è infatti costretta a stare tre settimane ferma, senza poter ballare. È inoltre costretta a camminare con le stampelle, come mostrato anche nel corso dei daytime andati in onda su Canale 5 nel fine settimana.

Petit a rischio ad Amici 2024?/ Problemi al quarto serale e esibizione flop: la scelta di Rudy Zerbi

Ciò vuol dire che la ballerina di Raimondo Todaro non potrà concorrere al serale per tre puntate, tornando dunque in gara solo verso le battute finali del programma. L’infortunio l’avrebbe perciò costretta ad abbandonare la gara e, dunque, il serale di Amici 2024, se non fosse per la decisione presa da Raimondo Todaro: quella di sostituirla.

Amici 2024, Lucia Ferrari fidanzata con Ayle? Silenzio rotto a Verissimo/ "Eliminata al Serale? Dispiaciuta"

Gaia De Martino tornerà in gara ad Amici 23 tra tre settimane, ma solo se…

Se è vero che Gaia De Martino non balla e non ballerà al serale di Amici 23 per le prossime puntate, è anche vero che al suo posto ci sarà un’altra ballerina, che gareggerà al suo posto fino a quando lei non tornerà in gara. Questo, tuttavia, sempre che riesca a rimanere in gara fino alla sua completa guarigione. Qualora la ballerina sostituta venisse eliminata, lo sarà di default anche Gaia.

Nonostante il rischio di essere eliminata, dunque, prima di guarire e tornare in gara, Gaia ha accettato la proposta di Raimondo Todaro. Il suo destino è infatti legato ad un filo, nonché ad un’altra persona che porta sul palcoscenico uno stile di danza completamente diverso dal suo.

Sofia Cagnetti, vincitore categoria ballo ad Amici 2024?/ Sorprende alla 4a puntata del serale!

© RIPRODUZIONE RISERVATA