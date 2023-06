Perchè Gemitaiz assente a Love Mi 2023?/ Il rapper tagliato fuori dalla scaletta del concerto

Gemitaiz non canterà a Love Mi 2023: come mai?

Gemitaiz è tra i grandi assenti di Love Mi 2023, il grande festival musicale completamente gratuito ideato da Fedez, organizzato da Doom Entretainment e prodotto da Vivo Concerti in onda martedì 27 giugno 2023 da piazza Duomo a Milano e trasmesso su Italia 1. Il rapper era stato annunciato tra i cantanti ospiti della scaletta, ma il suo nome è stato tagliato fuori dopo le affermazioni scritte sui social in concomitanza con la morte di Silvio Berlusconi. Lo scorso 12 giugno, nel giorno della scomparsa del Presidente Silvio Berlusconi, il rapper su Instagram aveva lanciato un messaggio scrivendo: “Alleluja”.

Non solo, poco dopo il rapper aveva aggiunto: “Nel giorno della sua morte, politici e giornali parleranno di lui come di uno statista, di un esempio di grande imprenditore, di uomo al servizio dello Stato. Noi però ricordiamo bene cosa ha rappresentato Silvio Berlusconi: uno dei ventenni promotori negli ultimi 30 anni delle peggiori politiche antipopolari, di guerre, privatizzazioni, liberalizzazioni e tagli alla spesa sociale. Un ‘curriculum’ fatto quindi di sfruttamento, leggi ad personam, accuse di corruzione, evasione fiscale, rapporti con la criminalità organizzata e lotta contro i diritti e le condizioni di vita degli strati popolari. Non lo piangeremo”.

Gemitaiz fuori da Love Mi 2023 per le parole su Silvio Berlusconi

Le parole di Gemitaiz nel giorno della morte di Silvio Berlusconi hanno fatto tanto clamore spingendo lo stesso rapper a scusarsi. In tantissimi, infatti, gli avevano fatto notare che lo show del collega Fedez era sponsorizzato proprio da Mediaset, l’azienda fondata da Silvio Berlusconi. Immediate le scuse del rapper, reo confesso di essere stato impulsivo e indelicato verso l’imprenditore. Non solo, poco dopo si è anche scusato chiarendo: “ame di andare su Mediaset non me ne frega niente, io sono stato invitato a suonare a un concerto di beneficenza… Possono tranquillamente non trasmettermi in televisione e lo farei lo stesso… Se volessero eliminarmi dalla line up o non trasmettermi in televisione accetterei la decisione senza tanti problemi”.

Alla fine il suo nome è stato tagliato fuori dalla scaletta ufficiale del concerto – evento, ma anche dalla nuova locandina annunciata lo scorso 5 giugno.











