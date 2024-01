Perché Gigi Riva ha rifiutato l’operazione al cuore?/ La rivelazione del figlio Nicola

Gigi Riva, il figlio Nicola torna sulla mancata operazione

Sono giorni di lutto per il calcio italiano che continua a piangere la scomparsa di Gigi Riva. Il figlio Nicola ha preso la parola durante i funerali, spendendo un ricordo emozionante e commovente nei confronti della leggenda legata al Cagliari. Nelle ore successive alla morte del padre Gigi Riva, Nicola ha raccontato le ultime volontà del padre. “Se n’è andato come voleva lui e anche l’altro giorno è stato lui a decidere cosa fare” ha rivelato il figlio del compianto campione riguardo al mancato intervento al cuore del padre.

Dopo i funerali di Gigi, Nicola Riva si è così espresso ringraziando il popolo cagliaritano per il grande affetto: “Non volevo parlare, ma non posso farne a meno e non posso non dire grazie a tutti i cagliaritani, i sardi che ci hanno stretto in un incredibile abbraccio. Io e mio fratello Mauro abbiamo voluto stringere le mani a tutti, ci siamo consolati a vicenda, qui papà ha trovato un’incredibile famiglia, gente che l’ha amato moltissimo, regalandogli la vita che voleva e la famiglia che non aveva più, e noi non potremo mai ringraziare abbastanza per questo. Ora spero che in cielo possa rivedere la sua mamma, che è la persona che più ha amato nella vita” ha detto Nicola Riva sul padre Gigi.

Nicola Riva ringrazia Cagliari per l’affetto dopo la morte del padre Gigi

Nel corso dei funerali del padre Gigi Riva, Nicola ha poi colto l’occasione per ringraziare tutti per il grande affetto mostrato dalla sua Cagliari e non solo. “Non se n’è andato solo un nostro parente, se n’è andato un parente di tutti, e lo dimostra l’incredibile affetto di cui ci avete circondati – ha detto il figlio Nicola su papà Gigi -. Ringrazio tutte le autorità, il Cagliari Calcio e il presidente Giulini che ci hanno aiutato in tante cose. Ringrazio il presidente Mattarella per quello che ha detto. Ma soprattutto ringrazio la gente, le migliaia di persone che hanno affrontato ore di attesa e il freddo per salutare papà”.

Nicola Riva ha proseguito i ringraziamenti verso tutta Cagliari, che ha mostrato un calore enorme nei confronti di Gigi dopo la notizia della sua morte: “Quasi mi veniva di fare io le condoglianze a loro. Perché è andato via non solo un padre per noi ma una persona che era come familiare di tante persone che gli volevano bene. Era la sua gente, quella che gli ha dato una famiglia, che lui aveva perso quando è venuto qua a 18 anni. Ringrazio anche la Figc, perché quella maglia della nazionale ce l’aveva nel cuore” le parole di Nicola Riva su Gigi.











