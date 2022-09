Perché Ginevra ed Elettra Lamborghini non si parlano?/ Giaele: “L’hai minacciata…”

Ginevra ed Elettra Lamborghini, perché non si parlano? Giaele svela…

Continua a tenere banco al Grande Fratello Vip 2022 la guerra tra le sorelle Lamborghini, Ginevra ed Elettra. I motivi delle loro incomprensioni sono ancora ignoti: Ginevra, infatti, non ne ha apertamente parlato, dicendosi dispiaciuta per come siano finiti i loro rapporti e desiderosa di riconciliarsi. Ma a raccontare parzialmente il presunto motivo di lite tra le due è stata Giaele De Donà, che avrebbe svelato di avere delle amiche in comune con la twerking-queen e che le avrebbero rivelato perché le due non si parlano.

Come riporta Biccy, Ginevra si è confidata con Nikita al Grande Fratello Vip 2022 e le ha detto: “Giaele mi ha detto: ‘Delle mie amiche in comune con Elettra mi son venute a dire perché voi due non vi parlate: in realtà tu l’hai minacciata dopo averle fatto un video di nascosto, le hai detto che lo avresti venduto ad una testata giornalistica per s**ttanarla’. L’avrei voluto dire anche ad Alfonso“.

Ginevra su Elettra Lamborghini: “Se avessi voluto s**ttanarla…“

La rivelazione di Giaele al Grande Fratello Vip 2022 non è stata però smentita da Ginevra Lamborghini, che le avrebbe risposto: “Le ho risposto: ‘Guarda Giaele, che se io avessi voluto s**ttanarla l’avrei fatto da tempo“. E, parlando di un dispetto che avrebbe fatto alla sorella Elettra, confessa: “La me**a sulla macchina? Gliel’ho lanciata due anni fa perché ero un’idiota! Ma queste fantomatiche amiche mi conoscono? No! E tu Elettra la conosci? No! Non conosci me, non conosci lei, perché ti stai mettendo in mezzo a questa storia? Qual è il tuo scopo?“.

I dissapori tra Giaele e Ginevra nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 sono aumentati anche per questo motivo, sino allo scontro in puntata e alla successiva rottura dei rapporti da parte della Lamborghini, che si è detta delusa dal suo comportamento. Ginevra, intanto, ha dovuto indirettamente fare i conti con la reazione social della sorella Elettra al tam tam mediatico di questi giorni: “Lavoro in televisione da anni e non penso che sia il luogo dove parlarne, tutto il resto é gossip… o in questo caso uno spettacolo triste” la risposta dell’ereditiera sulle Instagram stories.











