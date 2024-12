Guillermo Mariotto si è sentito male a Ballando con le stelle 2024? Milly Carlucci: “Non sappiamo cos’è successo”

Perché Guillermo Mariotto è assente a Ballando con le stelle 2024? È questa la domanda che in molti si sono chiesti sul web e non solo non vedendolo seduto al suo posto tra i banchi della giuria. Dopo l’esibizione di Luca Barbareschi con Alessandra Tripoli in molti hanno notato l’assenza del giurato cosa gli è successo? Sui social in molti hanno iniziato a rilanciare le ipotesi più strane, qualcuno ha scritto ‘Guillermo Mariotto si è sentito male?” Mentre altri si sono chiesti che fine ha fatto.

A preoccupare maggiormente sono anche le dichiarazioni di Milly Carlucci che ha ammesso: “Adesso noi andiamo a votare e vi devo far notare una cosa non c’è Guillermo Mariotto il quale si è alzato e si è allontanato dal teatro e non siamo riusciti a recuperarlo. Non siamo riusciti a capire cosa è successo, forse si è sentito male? Però noi avremo d’ora in poi una votazione a quattro.” La conduttrice di Ballando con le stelle 2024 ha poi aggiunto che alla coppia esibita per prima, quella formata da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, sarebbero stati tolti i voti di Guillermo Mariotto.

Perché Guillermo Mariotto è assente Ballando con le stelle 2024? Via all’improvviso: si è sentito male? Verità diversa

Al momento non è chiaro cosa sia successo a Guillermo Mariotto, ed anche la conduttrice che è intervenuta in diretta per spiegare la situazione non ha fornito molte informazioni. Cos’è successo a Mariotto? Probabilmente si è sentito poco bene del resto era visibilmente senza voce e un po’ raffreddato e quel che è certo è che è cambiato il regolamento di Ballando con le stelle 2024: i voti da questo momento in poi saranno a 4 e non a 5. Insomma una serata in cui non mancano colpi di scena. A svelare il mistero ci pensa poco dopo Selvaggia Lucarelli che nelle sue storie Instagram pubblica il video di Guillermo Mariotto mentre si allontana con Amanda Lear ed i suoi ballerini.

