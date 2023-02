Perchè i Cugini di campagna si chiamano così?/ “Eravamo due fratelli gemelli e…”

Cugini dei Campagna: composizione e la scelta del nome

I Cugini di campagna sono uno dei gruppi più longevi della musica italiana. Il gruppo si è formato nel 1970 e attualmente è composto dai gemelli Ivano ‘Poppi’ Michetti e Silvano Michetti (fondatori e che spegneranno settantacinque candeline proprio la sera della finale dell’11), da Nicolino ‘Nick’ Luciani, 52 anni, e da Tiziano Leonardi, 38 anni. Con 53 anni di carriera alle spalle, i Cugini di campagna partecipano per la prima volta al Festival di Sanremo 2022 con il brano “Lettera 22” scritto dalla Rappresentante di Lista.

Cugini di Campagna, Lettera 22/ La critica stronca l'esibizione a Sanremo 2023

Sono tanti i successi raccolti nel corso della loro straordinaria carriera, ma intorno al gruppo, ancora oggi, c’è molta curiosità per la scelta del nome. Sin dagli inizi, infatti, il gruppo ha fatto parlare di sè per il look eccentrico dei componenti, ma anche per la scelta del nome. Chi ha deciso di dare il gruppo il nome “Cugini di campagna?”. E perchè?

DUETTO I CUGINI DI CAMPAGNA E PAOLO VALLESI/ Con Anima Mia tutto il teatro canta!

Ecco perchè i Cugini di campagna si chiamano così

La scelta del nome “Cugini di campagna” è legato al rapporto tra i componenti del gruppo dove non ci sono solo fratelli, ma anche amici. Legati da un sentimento vero e importante, Ivano ha deciso di puntare su un grado di parentela. “Perché eravamo due fratelli gemelli e due amici. Perciò per la proprietà logica delle proporzioni, abbassi uno, alzi l’altro, alla fine diventi quattro cugini”, ha spiegato qualche tempo fa Ivano al Corriere della Sera.

La scelta di aggiungere a cugini anche “di campagna“, invece, non è stata degli artisti ma dalla casa discografica che, per prima, decise di dare loro fiducia. Il termine campagna fu scelto perchè l’intento del gruppo era quello di dare voce ad un repertorio tradizionale capace di arrivare al cuore di tutti.

"Lettera 22" testo completo canzone Cugini di Campagna Sanremo 2023/ La parola amore

© RIPRODUZIONE RISERVATA