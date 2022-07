Perché Ilary Blasi pianse per il discorso di Alvin?/ Il riferimento a Totti…

Ilary Blasi scoppia a piangere per il discorso di Alvin, cosa è successo?

Ilary Blasi ci aveva fatto già capire che qualcosa con Francesco Totti non andava. In queste ore sta circolando sul web il video in cui durante la finale dell’Isola dei Famosi, Alvin ha speso parole di stima nei confronti della collega. Rivolgendosi a Ilary, Alvin ha chiamato in causa Francesco Totti e il riferimento alla maglia su cui sopra c’era scritto “Sei unica” è stato immediato. L’inviato ha infatti detto: “E Ilary, che ti devo dire a te? Ti voglio bene. Aveva ragione Francesco, sei unica. Ma menomale che sei unica, Ilary. Immaginati con quattro Ilary, sarei finito”. Ilary Blasi a stento è riuscita a trattenere le lacrime e ha cercato di nascondere la commozione con un sorriso.

Il pubblico da casa pensava che Ilary si fosse sciolta in lacrime per l’accorato discorso di Alvin ma considerando quello che è successo il momento in esame ha assunto un significato diverso. Ilary si è commossa per il riferimento a Francesco Totti e sicuramente le sarà tornato in mente il momento in cui alzando la maglia dopo aver fatto gol è apparsa quella scritta: “Sei unica”. In quel momento nessuno ha pensato che Ilary soffrisse per la separazione da Francesco Totti ma ora il pubblico sta condividendo questo video sui social a dimostrazione di come la conduttrice abbia reagito malamente alla separazione.

Dopo l’annuncio della separazione da Francesco Totti, Ilary Blasi è volata in Tanzania assieme ai figli. Insieme alla conduttrice anche la sorella Silvia che non l’ha mai abbandonata. Proprio nella giornata di ieri, Ilary è tornata sui social condividendo qualche scatto della vacanza con i figli. A catalizzare l’attenzione dei fan è stato però uno scatto in particolare che ritrae la conduttrice dell’Isola dei Famosi in topless, ripresa di schiena con indosso solo degli slip neri che mettono evidenza il suo lato B. Ilary Blasi ha infiammato i social e alcuni pensano che il suo gesto possa essere stata una frecciata a Francesco Totti che l’avrebbe lasciata per Noemi Bocchi.

Oggi il Settimanale Chi ha però svelato dei retroscena inediti sul passato di Ilary Blasi. Il Settimanale parla in particolare di memorabili serate trascorse dalla conduttrice assieme ad Alessia Fabiani e rivela un particolare inedito su una sua frequentazione: “Memorabili le sue serate nelle migliori discoteche della città in compagnia della collega Alessia Fabiani e le sue ospitate nei più cool locali d’Italia. A Milano ancora si parla della sua focosa, giocosa e struggente relazione amorosa con il modello più bello e dannato in circolazione ai tempi: il biondo Shon, di origini nordiche. e voci, insistenti e a volte invadenti, sul suo approccio virile alla vita e all’altro sesso l’hanno sempre rincorsa”, c’è scritto.











