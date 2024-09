Javier Martinez, perché è stato cacciato da Uomini e donne? La verità

Tra i concorrenti che questa sera lunedì 16 settembre 2024 varcheranno la porta del Grande Fratello troveremo Javier Martinez, pallavolista e modello che abbiamo già visto in passato figurare sul piccolo schermo. In passato il giovane argentino classe 1995 ha preso parte a Temptation Island e Uomini e donne, entrambi programmi prodotti dalla Fascino che non sono bastati però per portare Javier Martinez al successo, anzi, proprio l’avventura nel dating show pomeridiano di Canale Cinque si è concluso in maniera sfortunata per il pallavolista.

Javier Martinez è stato cacciato da Uomini e donne nel 2019, dove ha partecipato in carica di corteggiatore a Sara Tozzi, modella che scoppiò in lacrime quando si rese conto che l’argentino era stato allontanato da Maria De Filippi, facendo una magra figura sul piccolo schermo, uno scandalo che fece chiacchierare per diversi giorni. Il pallavolista venne allontanato dalla trasmissione dopo che la produzione scoprì la relazione parallela che Javier Martinez stava vivendo lontano dalle telecamere di ued, che gli costò ovviamente la permanenza nella trasmissione prodotta dalla Fascino. La ragazza decise di inviare gli screenshot e le chat alla redazione, scatenando così la furiosa decisione a Uomini e donne di allontanarlo.

Javier Martinez e l’appello a Sara Tozzi dopo la cacciata da Uomini e donne

Il suo allontanamento da Uomini e donne scatenò ovviamente la reazione del modello argentino, che tentò di giustificarsi con Sara Tozzi, scrivendole una lettera nella quale le rivelava in realtà di essere single, stroncando la versione data dalla trasmissione di Maria De Filippi:

“Ti posso garantire che sono single e sono disposto a conoscerti se tu vorrai. In quel momento sono stato zitto per proteggere la privacy di una persona che, con questo contesto, non ha nulla a che fare. Io ti ricordo che sono venuto qui per registrare la puntata di Temptation Island e ho chiamato subito la redazione chiedendo di corteggiare Sara e non Giulia, Alessandro o Giulio” scrisse Javier Martinez alla ragazza rimasta scossa dopo il fattaccio andato in scena nel dating show di Canale Cinque nel 2019.

