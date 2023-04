PERCHÉ JERRY CALÀ E MARA VENIER SI SONO LASCIATI?/ Lei: “Ora amici, per mio marito…”

Mara Venier è tornata a parlare della sua relazione con Jerry Calà. Lo ha fatto proprio a Domenica In, con l’ex ospite del suo programma. «Tu sei venuto a mangiare a casa e abbiamo pubblicato una foto fatta insieme per far vedere che stai benino. Come al solito c’è qualche cretino che dà giudizi chiedendo cosa c’entrassi e cosa potesse dire Nicola», lo sfogo della conduttrice. Quindi, ha voluto rispondere agli haters: «Scusate se parliamo di noi, ma voglio chiarire: io e Jerry siamo stati per otto anni compagni di vita, c’è stato anche un matrimonio all’estero che è stato annullato. Dopo questo rapporto d’amore – eravamo ragazzi, lui era all’apice del successo ed era molto farfallone – ci siamo lasciati. Ma dalla fine di questo rapporto d’amore è nata un’amicizia così profonda, importante e fondamentale nelle nostre vite…».

Per Mara Venier l’amicizia con Jerry Calà «è la dimostrazione che quando ci si lascia a volte si può recuperare affetto, amore, comprensione, solidarietà come abbiamo fatto noi due da ex marito e moglie. Questo lo voglio chiarire». Sul marito Nicola Carraro: «Non ha gelosie retroattive ed è il primo a voler bene a Jerry. Noi siamo una grande famiglia allargata e siamo tutte persone che si amano e vogliono bene. Per cui riflettete, pensate prima di scrivere cose che possono ferire, poi dopo cinque minuti è tutto chiaro…». (agg. di Silvana Palazzo)

Jerry Calà e Mara Venier: dal matrimonio all’amicizia

Jerry Calà e Mara Venier come mai si sono lasciati? La coppia è stata legata dal 1984 al 1987. Un amore suggellato anche da un matrimonio terminato tre anni dopo dal fatidico si. Oggi i due sono grandissimi amici e proprio la regina di Domenica In è stata la prima a comunicare dell’infarto dell’ex marito con un post pubblicato sui social rassicurando, poco dopo tutto il pubblico, sulle condizioni di salute dell’ex compagno. Proprio Jerry, una volta dimesso dalla Clinica Mediterranea di Napoli, ha parlato della ex moglie con parole di grandissimo affetto: “Mara c’è sempre. Dopo il suo post si è sparsa la notizia e un mare di affetto proveniente da ogni parte del mondo mi ha travolto. Ho ripreso un po’ a leggere i social: mi scrivono giovani e non, felici che sia ancora qui”.

Un grande amore quello nato tra Jerry e Mara che si sono sposati per poi divorziare soli tre anni dopo nel 1987. In tanti si sono sempre chiesti quale sia stato il motivo della fine della loro unione. A chiarirlo in una intervista rilasciata proprio a Verissimo stata la conduttrice di Rai1.

Mara Venier e Jerry Calà: matrimonio finito per i tradimenti

La fine del matrimonio tra Jerry Calà e Mara Venier è in parte legata al comportamento dell’attore e comico. La conduttrice di Domenica In, infatti, ha raccontato di essere stata più volte tradita. “Con Jerry la vita era sempre un gioco, lui me ne combinava di tutti i colori […] diciamo che era birichino” – ha detto la conduttrice che ha rivelato un aneddoto del giorno del matrimonio – “ti dico solo che il giorno della nostra festa di matrimonio, mente tutti festeggiavano e Renato Zero cantava, lui è sparito! Io poi sono andata nei bagni e l’ho pizzicato con un’altra”.

Un vizietto che è costato caro al comico ed attore anche se, a distanza di 30 anni dal loro matrimonio, la coppia è in ottimi rapporti. Jerry e Mara, infatti, sono diventati grandissimi amici e ci sono sempre l’uno per l’altra. Del resto entrambi hanno una nuova vita amorosa: il comico è sposato con l’imprenditrice veronese Bettina Castioni, mentre la zia Mara è sposata con il produttore cinematografico Nicola Carraro.











