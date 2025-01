Jessica Morlacchi e l’addio al Grande Fratello

Fan da sempre del Grande Fratello, Jessica Morlacchi ha inseguito il sogno di esserne concorrente per diverso tempo fino a riuscirci varcando la famosa porta rossa lo scorso settembre. Simpatica, ironica e pungente al tempo stesso, Jessica si è fatta subito notare sia dal pubblico che dagli altri concorrenti instaurando rapporti più stretti inizialmente con Mariavittoria Minghetti e Amanda Lecciso e poi con Luca Calvani. Il rapporto con quest’ultimo, però, ha stravolto la sua permanenza nella casa. La cantante ha ammesso di essersi infatuata di Calvani il cui atteggiamento, nel corso delle settimane, ha deluso fortemente la cantante.

Di fronte all’atteggiamento protettivo di Calvani nei confronti di Helena Prestes con cui ha discusso più volte, Jessica si è sentita ferita non trovando un appoggio nella persona che, in quel momento, le era più vicino. La tensione nella casa è così aumentata fino a far scoppiare una lite pesantissima tra Helena e Jessica che ha avuto conseguenze pesanti.

Jessica Morlacchi e l’abbandono del Grande fratello: colpa di un provvedimento disciplinare

Tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi sono volate parole forti con la modella brasiliana che ha anche lanciato un bollitore. Una situazione pesante e non tollerabile che ha portato il Grande Fratello ad adottare un provvedimento disciplinare. Helena e Jessica, così, sono finite d’ufficio al televoto per l’eliminazione insieme ad Ilaria Galassi (anche lei protagonista di una lite con Helena, ndr) ma la decisione del Grande Fratello non è affatto piaciuta a Jessica.

Convinta di non poter essere paragonata a Helena considerando più grave la reazione della Prestes rispetto alla propria, Jessica ha preferito abbandonare volontariamente la casa evitando di sottoporsi al giudizio del pubblico. Una decisione durissima quella di Jessica che, non tollerando più la situazione in casa e non condividendo la decisione del Grande Fratello ha preferito rinunciare all’avventura nella Casa.

