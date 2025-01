Durante la diretta del Grande Fratello di giovedì 16 gennaio 2025 abbiamo assistito al clamoroso confronto tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi. Una discussione che i fan attendevano ormai da tempo, dato che si tratta delle due concorrenti più discusse in assoluto di questa edizione del reality. Così, Alfonso Signorini le ha poste l’una davanti all’altra in centro studio così che potessero finalmente dirsi l’un l’altra quello che pensano. Il “duello” verbale è iniziato con uno strano gesto che ha sconvolto gli spettatori.

Infatti, appena si sono viste, Jessica Morlacchi e Helena Prestes si sono fatte l’occhiolino, cosa che ha insospettito parecchio i fan da casa, ritrovatisi a pensare che la lite fosse finta. Alfonso Signorini ha fatto entrare la cantante, che ha salutato il pubblico e che poi ha guardato in faccia la sua nemica numero uno nella casa del Grande Fratello. Prima di litigare, però, si sono strizzate l’occhio a vicenda, un gesto alquanto particolare per due concorrenti che poi se ne sono dette di tutti i colori, non trovate?

Sui social molti dei fan del Grande Fratello hanno notato che le due donne si sono fatte l’occhiolino appena si sono viste e tanti hanno commentato indignati per questo stranissimo gesto inaspettato. “Quasi quasi interpello il Codacons“, ha scritto un utente riferendosi alla scenetta. In ogni caso, appena dopo essersi salutate in questo modo assai particolare, le due hanno iniziato lo scontro vero e proprio e non si sono risparmiate proprio nulla. Jessica Morlacchi ha esordito dicendo di non avere alcuna intenzione a chiedere scusa, dopo che Signorini le ha fatto notare che a differenza sua, Helena Prestes ha voluto scusarsi.

Prima di far entrare la Jessica Morlacchi è andato in onda un video con tutti i momenti dei loro litigi ed entrambe si sono vergognate parecchio delle loro parole durante la serata. A stupire è stato però quel presunto segnale di riavvicinamento, con un occhiolino di rimando a Jessica Morlacchi che nessuno si aspettava e che ha generato una serie infinita di speculazioni. Si tratta di una semplice strategia o di qualcosa di più profondo? Ancora non si è capito come mai le due si siano salutate in questo modo, e alcuni ipotizzano che possa essere stato un segnale di pace dopo quanto avvenuto nella casa del Grande Fratello. Chissà che nelle prossime puntate non le rivedremo insieme?