Perché Joe Bastianich ha lasciato Masterchef Italia?/ Le presunte liti tra chef, la musica e la moglie Deanna

Joe Bastianich torna a Masterchef Italia: perché ha lasciato il programma?

La puntata di Masterchef Italia 2023 del 25 gennaio 2024 vedrà il ritorno di uno storico volto del cooking show: Joe Bastianich. Un ritorno non a caso, visto che si festeggia la 300esima puntata del programma, che da 5 anni è però orfano, almeno nella versione italiana, di Bastianich. Ancora oggi, d’altronde, molti si chiedono perché Joe abbia lasciato il programma che lo ha reso noto in tutta Italia, e tante sono le voci e i rumor trapelati poi nel corso dei mesi successivi al suo addio.

Si è creduto che l’addio di Joe Bastianich a Masterchef fosse dovuto a scontri con gli altri chef giudici del programma. Lui stesso, in un’intervista rilasciata a FQ qualche tempo fa, dichiarò: “Siamo amici, lavoriamo insieme ma abbiamo opinioni diverse, che ci sta. Bruno Barbieri a volte è troppo purista e mi fa inca*zare, Antonino Cannavacciuolo parla napoletano e non si capisce un ca**o. Carlo Cracco è un presuntuoso“.

Joe Bastianich, dalle presunte liti coi colleghi chef all’amore per la musica e la famiglia

Tuttavia la reale motivazioni dell’addio di Bastianich a Masterchef sta nella volontà dell’imprenditore di dedicarsi ad un’altra sua grande passione: la musica. Nel 2019 ha pubblicato Aka Joe, il suo primo album registrato in studio, e ha girato poi per l’Italia per presentare a tutti la sua musica. “La musica ha sempre fatto parte della mia vita. – ha raccontato a CiboToday – Ho sempre suonato. Quindici anni fa ho iniziato a scrivere dei testi miei. Delle cose che faccio, scrivere è la cosa più personale, senza filtri. Cantarli al pubblico è per me un privilegio e mi permette di rivelare qualcosa di inedito del mio personaggio.“

Ricordiamo che, oltre alla musica e al cibo, nella vita di Joe Bastianich c’è un altro grande amore: la famiglia. È sposato dal 1995 con Deanna, e insieme hanno tre figli di nome Olivia, Miles e Ethan.











